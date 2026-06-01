Mercado inmobiliario: qué zonas lideran las subas de precios de las propiedades

Los precios de venta de las propiedades registraron en mayo subas del 1,3% para las casas y 2,2% en el caso de los departamentos.

El mercado inmobiliario del AMBA continúa mostrando señales de recuperación . En mayo, l os precios de venta de departamentos y casas registraron nuevas subas en la mayoría de las zonas relevadas, mientras que la demanda comenzó a consolidar una tendencia positiva.

Los datos surgen del relevamiento elaborado en conjunto por la Universidad de San Andrés y Mercado Libre, que analiza la evolución de los valores publicados en la plataforma desde 2017. En términos generales, el precio mediano de venta en dólares por metro cuadrado de las casas aumentó 1,3% interanual en mayo, mientras que los departamentos registraron una suba de 2,2% respecto del mismo mes de 2025.

La evolución fue heterogénea según la zona. En el segmento de casas, GBA Norte volvió a destacarse con un incremento interanual de 9,2%, muy por encima del 1,7% registrado en GBA Sur. En contraste, GBA Oeste mostró una caída de 2,5%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires los valores permanecieron prácticamente estables.

En departamentos, en cambio, el crecimiento fue más generalizado. Los precios avanzaron 3,3% en CABA, 4,9% en GBA Norte, 4,6% en GBA Sur y 2,5% en GBA Oeste.

Al analizar el comportamiento por municipio y barrio, aparecen algunos focos de fuerte valorización. Entre las casas ubicadas en el conurbano, Tigre lideró el ranking con una suba interanual de 17,8% en el valor del metro cuadrado . En el caso de los departamentos, Escobar encabezó las subas con un incremento de 12,2%.

Dentro de la Ciudad de Buenos Aires, Parque Avellaneda fue el barrio con mejor desempeño, registrando una apreciación de 11,2% en el precio de venta de los departamentos.

Los datos mensuales también reflejan una dinámica positiva. Respecto de abril, el valor de los departamentos aumentó 0,6% en CABA, 1,5% en GBA Norte, 0,6% en GBA Sur y 0,5% en GBA Oeste. En el mercado de casas, las variaciones fueron más moderadas, aunque GBA Norte volvió a sobresalir con una suba mensual de 3%.

Crece la demanda de propiedades

Más allá de la evolución de los precios, uno de los datos más relevantes del informe es el cambio de tendencia en la demanda. La cantidad de contactos realizados por potenciales compradores de departamentos en venta en la Ciudad de Buenos Aires creció 11,9% interanual en abril respecto del mismo mes de 2025. En la comparación mensual, el aumento fue de 5,2% frente a marzo.

Según el informe, este comportamiento marca una diferencia respecto de la desaceleración observada hacia fines de 2025. Si bien lo atribuyen, en parte, a la reducción de las tasas de los créditos hipotecarios, también señalan que las exigencias de ingreso y ahorro previo continúan siendo una barrera para muchos hogares.

Qué pasa con los alquileres

En paralelo, el segmento de alquileres también mostró incrementos durante mayo. Los precios de los departamentos publicados aumentaron 1,3% en CABA y GBA Norte, 1,7% en GBA Sur y 1,1% en GBA Oeste, consolidando una tendencia de subas más moderadas que las observadas en años anteriores.

De esta manera, con precios que continúan al alza y una demanda que vuelve a crecer, el mercado inmobiliario apuesta a consolidar su recuperación.