Buena noticia de ANSES para los jubilados: el bono que pagará esta semana

El organismo previsional continúa con los pagos de los haberes jubilatorios del octavo mes del año, en el que se implementó un aumento y bono.

El organismo previsional otorga un bono extraordinario a quienes cumplan con los requisitos de ingresos. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó un aumento del 1,62% en los haberes jubilatorios para agosto de 2025. Este ajuste se basó en el índice de inflación de mayo registrado por el INDEC y benefició a todos los jubilados y pensionados del sistema.

Además, el organismo continúa con el pago de un bono extraordinario de $70.000, lo que significa un alivio económico para el grupo más vulnerable. El organismo aclaró que el beneficio solo llegará a quienes cumplan con requisitos específicos de ingresos.

El aumento se aplicó según el mecanismo establecido por el decreto 274/2024, que utiliza el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores para actualizar las prestaciones. La Resolución 278/2025, publicada en el Boletín Oficial, oficializó los nuevos montos, que entraron en vigencia a partir del 8 de agosto.

anses-plata-04jpg.webp Monto de las jubilaciones mínimas de ANSES en agosto La jubilación mínima se fijó en $314.305,37 tras el ajuste por inflación. Los beneficiarios que perciben este haber recibieron un refuerzo adicional de $70.000, lo que elevó su ingreso total a $384.305,37. Este bono buscó compensar el impacto del aumento en el costo de vida y garantizar un piso mínimo de ingresos para los adultos mayores.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) también se actualizó a $251.444,30. Con el bono incluido, los titulares de este beneficio recibieron un monto total de $321.444,30. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez alcanzaron los $220.013,76, y con el refuerzo, el monto ascendió a $290.013,76. Estos ajustes formaron parte de la estrategia del organismo para proteger el poder adquisitivo de los jubilados con menores recursos. El haber máximo de jubilación alcanzó los $2.114.977,60 en agosto de 2025.

Cómo se cobra el bono de $70.000 El bono de $70.000 se paga de manera automática junto con el haber jubilatorio correspondiente a agosto. Los beneficiarios que perciben la jubilación mínima reciben el monto completo del refuerzo. Quienes tienen ingresos superiores a la mínima pero inferiores a $384.305,37 accedieron a un bono proporcional para alcanzar ese piso. Por ejemplo, un jubilado que cobra $340.000 recibió un adicional de $44.305,37. ANSES excluyó del bono a los jubilados cuyos ingresos superan los $384.305,37. Esta medida busca focalizar el beneficio en los sectores más necesitados. El refuerzo se acredita sin necesidad de trámites adicionales, directamente en las cuentas de los beneficiarios junto con sus haberes habituales. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en agosto 2025 El calendario de pagos de ANSES para agosto de 2025 se organizó según la terminación del DNI: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 1: 8/8

Documentos terminados en 2: 12/8

Documentos terminados en 3:13/8

Documentos terminados en 4: 14/8

Documentos terminados en 5: 14/8

Documentos terminados en 6: 18/8

Documentos terminados en 7: 19/8

Documentos terminados en 8: 20/8

Documentos terminados en 9: 21/8 Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22/8

Documentos terminados en 2 y 3: 25/8

Documentos terminados en 4 y 5: 26/8

Documentos terminados en 6 y 7: 27/8

Documentos terminados en 8 y 9: 28/8

