Cuándo cobro ANSES: cómo sigue el calendario de pagos después del feriado del 15 de agosto 2025

De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 1,62% este mes, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Junto con los haberes actualizados, ANSES entregará un bono de ingresos adicional a los jubilados y pensionados que cobren la mínima.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) reactivó con normalidad su calendario de pagos correspondiente a este octavo mes del año, el cual se vio interrumpido por el feriado del pasado viernes 15 de agosto. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,62% , de acuerdo al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ( INDEC ).

A su vez, con el fin de garantizar que los titulares accedan a los bienes y servicios esenciales, el organismo confirmó la entrega del bono de ingresos adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados , y dos extras acompañarán a quienes perciban alguna de las asignaciones familiares. A continuación, conocé los nuevos valores.

De acuerdo a la Resolución 278/2025 , publicada en el Boletín Oficial, las jubilaciones y pensiones otorgadas por ANSES aumentarán un 1,62% en agosto, correspondiente al dato de la inflación de mayo que analizó el INDEC. Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24 .

El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, el organismo entregará el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren el haber mínimo. Estos serán los nuevos valores:

Jubilación mínima: $384.305,37 ( $314.305,37 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30 ( $251.444,30 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $290.013,76 ( $220.013,76 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.081.261,17 a $2.114.977,6.

El valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $112.942 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($90.353,6), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. Un documento que demuestra que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente.

Por su parte, el 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $367.757, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $56.475 este mes.

Junto con los montos actualizados, los beneficiarios de las asignaciones familiares podrán acceder a dos extras: la Tarjeta Alimentar (cuyo valor depende de la cantidad de menores en el hogar) y el Complemento Leche ($42.593,43).

Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 7: martes 19 de agosto

DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 6: martes 19 de agosto

DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto

Asignación por Embarazo (AUE)

DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 1: martes 12 de agosto

DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 5: martes 19 de agosto

DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminado en 0 y 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: martes 12 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: lunes 18 de agosto

Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Primera quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre

Segunda quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminado en 0 y 1: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 14 de agosto

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de agosto al 10 de septiembre

Prestación por Desempleo – Plan 1