Calendario de pagos de agosto 2025: ANSES seguirá depositando $112.900 a este grupo de personas

Desde que inicio agosto ANSES está realizando pagos a titulares de sus prestaciones según el número en el que termina el DNI.

Los pagos de las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzaron el viernes 8 de agosto . Desde esa fecha, y excluyendo los feriados y fines de semana, el organismo realiza diariamente los depósitos correspondientes a cada titular, según el beneficio que le corresponda cobrar en el cronograma establecido.

En agosto, las asignaciones, pensiones y jubilaciones tuvieron un incremento del 1,6% , aplicado según la fórmula de movilidad vigente. Este mecanismo establece aumentos mensuales tomando como referencia el índice de inflación correspondiente. Dicho relevamiento es elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) cada bimestre.

En agosto, la Asignación Universal por Hijo (AUH) alcanza un monto total de $112.942 . Sin embargo, es importante recordar que cada mes se deposita únicamente el 80% de esa cifra, mientras que el 20% restante se acumula para ser abonado una vez que el titular presente la Libreta AUH .

La Libreta AUH es un formulario obligatorio que permite acceder al dinero retenido y conservar el beneficio. En ella se certifica que los niños cumplen con la asistencia escolar , los controles de salud y el calendario de vacunación . Actualmente, este trámite puede gestionarse de forma online a través de la plataforma Mi ANSES .

De esta manera, los montos a cobrar en agosto son los siguientes:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $90.348,65

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $294.200,23

Extras que puede cobrar

Además del monto actualizado de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en agosto, los titulares de esta prestación pueden acceder a otros beneficios complementarios.

Uno de ellos es el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a madres gestantes o con hijos menores de 3 años. Este pago se realiza de manera automática, sin necesidad de trámite previo, y actualmente asciende a $42.162.

Otro beneficio es la Tarjeta Alimentar, que también se deposita todos los meses de forma automática junto con la AUH. El monto varía según la cantidad de hijos registrados por el titular:

Familias con un hijo o beneficiarias de Asignación por Embarazo: $52.250

$52.250 Familias con dos hijos: $81.936

$81.936 Familias con tres o más hijos: $108.062

Cuándo cobro la AUH de ANSES en agosto

Los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondientes a agosto comenzaron el viernes 8 de agosto y se realizan de acuerdo con la terminación del DNI de cada titular.

Hasta el momento, ya cobraron los siguientes grupos:

DNI terminados en 0: 8 de agosto

8 de agosto DNI terminados en 1: 11 de agosto

11 de agosto DNI terminados en 2: 12 de agosto

12 de agosto DNI terminados en 3: 13 de agosto

13 de agosto DNI terminados en 4: 14 de agosto

14 de agosto DNI terminados en 5: 18 de agosto

En tanto, los titulares que aún deben cobrar lo harán en las siguientes fechas: