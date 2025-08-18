Buenas noticias para miles de jubilados: el anuncio del IPS para este importante municipio







El Instituto de Previsión Social (IPS) extendió su alcance para los jubilados a otra localidad de la provincia de Buenos Aires.

Buenas noticias para los jubilados bonaerenses.

En la provincia de Buenos Aires, el organismo previsional mayoritario es el Instituto de Previsión Social (IPS). Todos los trabajadores que hayan aportado los servicios correspondientes durante sus años de trabajo suelen jubilarse bajo el régimen de esta institución. Por lo tanto, es necesario que cada municipio cuente con la atención correspondiente.

En este sentido, las autoridades oficiales, anunciaron la apertura de una nueva sede en un municipio que no contaba con ella, y donde los beneficiarios debían trasladarse a localidades cercanas en caso de querer recibir atención presencial. Se trata de la Casa de la Provincia N° 15 en la ciudad de Olavarría.

Casa de la Provincia N° 15 La nueva institución donde funciona el Centro de Atención Previsional del IPS. Con oficina de IPS incluida: la inauguración de la Casa de la Provincia en Olavarría La Casa de la Provincia es un establecimiento donde funcionan distintos organismos del Estado que brindan atención a los ciudadanos. En este caso, la nueva institución abierta en Olavarría cuenta con dependencias como ARBA, IOMA y el Registro Nacional de las Personas, además de la oficina del Instituto de Previsión Social.

Esta es una buena noticia para los jubilados y pensionados olavarrienses, que no deberán trasladarse a las localidades cercanas en caso de buscar atención presencial. La institución se encuentra en la Calle Junín 3075, esquina Necochea y su horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 13:30.

