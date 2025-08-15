ANSES depositará $2.114.000 en agosto 2025 a este grupo de personas







El organismo previsional informó sobre los montos de las prestaciones en el octavo mes del año.

ANSES otorga $2.114.000 a un grupo de beneficiarios en agosto 2025.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un grupo de jubilados recibirán $2.114.977,60 en agosto de 2025. Este monto surge del ajuste del 1,62% aplicado a las prestaciones, según el índice de inflación de junio registrado por el INDEC. La actualización forma parte del nuevo sistema de movilidad jubilatoria implementado en 2024.

El aumento se oficializó mediante la Resolución 278/2025, publicada en el Boletín Oficial. El organismo también mantuvo el bono de $70.000 para los beneficiarios de haberes mínimos. El calendario de pagos comenzó el 8 de agosto con los nuevos valores actualizados.

FOTO ANSES CON BILLETES.webp Monto de la jubilación máxima de ANSES El haber máximo de jubilación alcanzó los $2.114.977,60 en agosto de 2025. Este valor representa un incremento desde los $2.081.261,17 del mes anterior. El ajuste del 1,62% se calculó según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio.

El decreto 274/2024 estableció este mecanismo de actualización mensual. La norma utiliza el IPC de dos meses anteriores para ajustar las prestaciones. El objetivo es preservar el poder adquisitivo de los jubilados frente a la inflación.

Monto de la jubilación mínima con bono Los jubilados que perciben el haber mínimo reciben un ingreso total de $384.305,37. Este monto incluye el haber ajustado $314.305,37 más el bono extraordinario de $70.000. La Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM) llegó a $321.444,30, sumando el haber actualizado ($251.444,30) y el refuerzo.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez se actualizaron a $290.013,76. Este valor combina el haber ajustado ($220.013,76) con el bono adicional. El refuerzo se otorgó automáticamente junto con los haberes actualizados. Cuándo cobro la jubilación de ANSES en agosto 2025 El cronograma de pagos se organizó según la terminación del DNI: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 1: 8/8

Documentos terminados en 2: 12/8

Documentos terminados en 3:13/8

Documentos terminados en 4: 14/8

Documentos terminados en 5: 14/8

Documentos terminados en 6: 18/8

Documentos terminados en 7: 19/8

Documentos terminados en 8: 20/8

Documentos terminados en 9: 21/8 Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22/8

Documentos terminados en 2 y 3: 25/8

Documentos terminados en 4 y 5: 26/8

Documentos terminados en 6 y 7: 27/8

Documentos terminados en 8 y 9: 28/8

