ANSES advirtió que estos jubilados no percibirán el bono de $70.000 en agosto 2025







El organismo previsional comunicó los requisitos para cobrar la totalidad del extra otorgado en el octavo mes del año.

ANSES otrga un bono extra en agosto 2025 pero solo a los que cumplen con los requisitos. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que un grupo específico de jubilados y pensionados no recibirá el bono extraordinario de $70.000 en agosto de 2025. El organismo aclaró que el beneficio solo llegará a quienes cumplan con requisitos específicos de ingresos.

El ajuste del 1,6% en los haberes jubilatorios se aplicó a todas las prestaciones previsionales. Este incremento respondió al índice de inflación registrado en junio de 2025 y forma parte del nuevo sistema de actualización mensual. El decreto 274/2024 estableció este mecanismo para adaptar los haberes a la evolución de los precios.

ANSES billetes.webp Monto de las jubilaciones de ANSES en agosto 2025 La jubilación mínima quedó fijada en $314.305,37, mientras que el haber máximo alcanzó los $2.114.977,59. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se actualizó a $251.444,30. Las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez llegaron a $220.013,76.

Estos montos reflejan el ajuste por inflación aplicado según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El nuevo sistema de movilidad jubilatoria permite una adaptación más rápida de los haberes. El objetivo principal es preservar el poder adquisitivo de los adultos mayores frente a la inflación.

Quiénes cobran el bono de $70.000 El bono de $70.000 está dirigido exclusivamente a los jubilados que perciben la mínima. Los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas por Invalidez o Vejez también acceden a este refuerzo. Quienes cobran exactamente el haber mínimo reciben el monto completo del bono.

Los jubilados con ingresos superiores a la mínima pero inferiores a $384.305,37 reciben un bono proporcional. Este complemento permite alcanzar el piso de ingresos establecido. Por ejemplo, un jubilado que percibe $340.000 recibe un adicional de $44.305,37 para completar el monto tope. ANSES excluyó del bono a los jubilados cuyos ingresos superan los $384.305,37. Este grupo no recibe el refuerzo económico, independientemente de su situación particular. La medida busca focalizar el beneficio en los beneficiarios con menores recursos. Cuándo cobro ANSES: fechas de pago de las jubilaciones en agosto 2025 El calendario de pagos de ANSES para agosto de 2025 se organizó según la terminación del DNI: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 1: 8/8

Documentos terminados en 2: 12/8

Documentos terminados en 3:13/8

Documentos terminados en 4: 14/8

Documentos terminados en 5: 14/8

Documentos terminados en 6: 18/8

Documentos terminados en 7: 19/8

Documentos terminados en 8: 20/8

Documentos terminados en 9: 21/8 Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 22/8

Documentos terminados en 2 y 3: 25/8

Documentos terminados en 4 y 5: 26/8

Documentos terminados en 6 y 7: 27/8

Documentos terminados en 8 y 9: 28/8

