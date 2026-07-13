El feriado de Buenos Aires para descansar después de la semifinal del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Tras una fecha especial, muchos vecinos podrán disfrutar de un día libre después de uno de los partidos más importantes para la Selección argentina.

Justo después de uno de los partidos más esperados, llegará un día de descanso. Magnific

El calendario de feriados de julio de 2026 cuenta con un día libre sorpresa justo después de la esperada semifinal del Mundial entre la Selección argentina e Inglaterra. En esta oportunidad, distintas localidades de la provincia van a contar con una jornada no laborable por motivos propios de cada comunidad.

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El encuentro entre Argentina e Inglaterra se jugará el miércoles 15 de julio a las 16hs, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por un lugar en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este partido vuelve a traer una de las rivalidades más importantes de la historia de los mundiales, tanto a nivel deportivo como histórico.

Luego de la esperada semifinal del Mundial 2026, muchos bonaerenses gozarán de un feriado único. Freepik A qué se debe el feriado del 16 de julio de 2026 El jueves 16 de julio de 2026 será feriado en distintas ciudades y localidades de la provincia de Buenos Aires por celebraciones patronales y, en un caso, por un aniversario fundacional. Estas fechas suelen declararse no laborables para permitir la participación de la comunidad en los festejos.

Las fiestas patronales forman parte de la tradición de cada localidad y rinden homenaje al santo o la virgen protectora. Habitualmente incluyen celebraciones religiosas, procesiones, actividades culturales, espectáculos musicales, ferias de emprendedores y propuestas gastronómicas típicas. Los aniversarios fundacionales recuerdan la creación oficial de una ciudad o pueblo y cuentan con actos protocolares, desfiles, reconocimientos a vecinos y eventos abiertos para toda la comunidad.

En todos estos casos, la jornada alcanza principalmente a la administración pública local, establecimientos educativos y distintas actividades definidas por cada municipio. El alcance para el sector privado dependerá de la modalidad adoptada en cada distrito. Las localidades que tendrán feriado el 16 de julio son:

Carmen de Areco — Fiesta patronal

General Rodríguez — Fiesta patronal

Carlos Casares — Fiesta patronal

Benito Juárez — Fiesta patronal

Cañuelas — Fiesta patronal

Zárate — Fiesta patronal

General La Madrid — Fiesta patronal

Pellegrini — Fiesta patronal

Chivilcoy — Fiesta patronal

Lobería — Fiesta patronal

Las Flores — Fiesta patronal

Carmen de Patagones — Fiesta patronal

La Violeta (partido de Pergamino) — Fiesta patronal

El Socorro (partido de Pergamino) — Fiesta patronal

Mariano Benítez (partido de Pergamino) — Fiesta patronal

General Villegas — Fiesta patronal

Villa Saboya (partido de General Villegas) — Fiesta patronal

Necochea — Fiesta patronal

Dennehy (partido de Nueve de Julio) — Fiesta patronal

Francisco Quiroga (partido de Nueve de Julio) — Fiesta patronal

Pasteur (partido de Lincoln) — Fiesta patronal

16 de Julio (partido de Azul) — Aniversario fundacional La jornada será ideal para poder toarse un día de descanso. Depositphotos Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables Feriados inamovibles Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

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