El calendario de feriados de julio de 2026 cuenta con un día libre sorpresa justo después de la esperada semifinal del Mundial entre la Selección argentina e Inglaterra. En esta oportunidad, distintas localidades de la provincia van a contar con una jornada no laborable por motivos propios de cada comunidad.
El feriado de Buenos Aires para descansar después de la semifinal del Mundial 2026
Tras una fecha especial, muchos vecinos podrán disfrutar de un día libre después de uno de los partidos más importantes para la Selección argentina.
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Un feriado exclusivo para Buenos Aires: cuándo es el próximo fin de semana largo de julio 2026
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El 9 de julio no fue el único: cuál es el feriado que le dará un finde XL a Buenos Aires
El encuentro entre Argentina e Inglaterra se jugará el miércoles 15 de julio a las 16hs, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por un lugar en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este partido vuelve a traer una de las rivalidades más importantes de la historia de los mundiales, tanto a nivel deportivo como histórico.
A qué se debe el feriado del 16 de julio de 2026
El jueves 16 de julio de 2026 será feriado en distintas ciudades y localidades de la provincia de Buenos Aires por celebraciones patronales y, en un caso, por un aniversario fundacional. Estas fechas suelen declararse no laborables para permitir la participación de la comunidad en los festejos.
Las fiestas patronales forman parte de la tradición de cada localidad y rinden homenaje al santo o la virgen protectora. Habitualmente incluyen celebraciones religiosas, procesiones, actividades culturales, espectáculos musicales, ferias de emprendedores y propuestas gastronómicas típicas. Los aniversarios fundacionales recuerdan la creación oficial de una ciudad o pueblo y cuentan con actos protocolares, desfiles, reconocimientos a vecinos y eventos abiertos para toda la comunidad.
En todos estos casos, la jornada alcanza principalmente a la administración pública local, establecimientos educativos y distintas actividades definidas por cada municipio. El alcance para el sector privado dependerá de la modalidad adoptada en cada distrito. Las localidades que tendrán feriado el 16 de julio son:
- Carmen de Areco — Fiesta patronal
- General Rodríguez — Fiesta patronal
- Carlos Casares — Fiesta patronal
- Benito Juárez — Fiesta patronal
- Cañuelas — Fiesta patronal
- Zárate — Fiesta patronal
- General La Madrid — Fiesta patronal
- Pellegrini — Fiesta patronal
- Chivilcoy — Fiesta patronal
- Lobería — Fiesta patronal
- Las Flores — Fiesta patronal
- Carmen de Patagones — Fiesta patronal
- La Violeta (partido de Pergamino) — Fiesta patronal
- El Socorro (partido de Pergamino) — Fiesta patronal
- Mariano Benítez (partido de Pergamino) — Fiesta patronal
- General Villegas — Fiesta patronal
- Villa Saboya (partido de General Villegas) — Fiesta patronal
- Necochea — Fiesta patronal
- Dennehy (partido de Nueve de Julio) — Fiesta patronal
- Francisco Quiroga (partido de Nueve de Julio) — Fiesta patronal
- Pasteur (partido de Lincoln) — Fiesta patronal
- 16 de Julio (partido de Azul) — Aniversario fundacional
Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
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