Fin de semana largo: cómo funcionará el transporte y otros servicios el jueves 9 de julio y viernes 10

El Gobierno confirmó un esquema especial para el transporte, las oficinas públicas, los bancos, el estacionamiento y los servicios esenciales durante el descanso.

Este jueves 9 de julio es feriado nacional por el Día de la Independencia.

Este jueves 9 de julio será feriado nacional por el Día de la Independencia y dará inicio a un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, que se extenderá hasta el domingo 12.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A la jornada patria se sumará el viernes 10 , establecido como día no laborable con fines turísticos, aunque con un régimen diferente a la jornada de descanso obligatoria.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el esquema especial de funcionamiento de los servicios públicos . Habrá modificaciones en el transporte , la atención en oficinas estatales, los bancos y el estacionamiento, mientras que las prestaciones esenciales mantendrán su funcionamiento habitual.

El 9 de julio es feriado nacional inamovible en la Argentina porque se recuerda la Declaración de la Independencia de 1816 , uno de los hechos fundacionales del país.

Ese día, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, los representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata reunidos en el Congreso de Tucumán firmaron el acta que marcó la ruptura formal de los vínculos de dependencia con la monarquía española.

La sesión se llevó a cabo en la conocida Casa de Tucumán, propiedad de Francisca Bazán de Laguna, donde los diputados debatieron durante jornadas hasta llegar al acuerdo final. Desde ese momento, el territorio inició el camino hacia la conformación de un Estado soberano con decisiones propias.

En términos laborales, todas las actividades de la fecha quedan alcanzadas por el régimen de descanso dominical: si una persona trabaja durante la jornada, debe cobrar el doble de lo habitual.

10 de julio, día no laborable

El viernes posterior al 9 de julio fue incluido en el calendario oficial como día no laborable con fines turísticos, una herramienta que utiliza el Gobierno para generar fines de semana extendidos y promover el movimiento interno.

A diferencia de un feriado, esta jornada no es obligatoria para todos los trabajadores y la decisión de otorgar el día libre depende de cada empleador. En el sector privado, las compañías pueden optar por no dictar actividades o mantenerlas con normalidad.

Otro punto clave es el aspecto salarial: si se trabaja el viernes 10, la remuneración no se paga como feriado, sino como un día habitual. Es decir, no corresponde pago doble, como sí ocurre el jueves.

Mariano Fuchila

Cómo funcionará el servicio público durante el fin de semana largo de julio 2026

Hospitales

Los hospitales públicos mantendrán activas las guardias durante todo el fin de semana largo. Además, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) continuará funcionando con normalidad para responder ante situaciones urgentes.

Los centros de salud organizarán su atención bajo el esquema habitual de feriados, con disponibilidad de profesionales para las áreas críticas y servicios esenciales.

Por otro lado, las consultas administrativas, con especialistas, gestión de turnos y trámites no urgentes podrán verse afectados por la suspensión de actividades.

Transporte público

El transporte público funcionará con cronograma especial de feriado durante el jueves 9 y el viernes 10 de julio, con frecuencias adaptadas a una menor demanda de pasajeros.

Los colectivos circularán con una programación similar a la de los días domingos, por lo que los usuarios deberán contemplar mayores tiempos de espera, especialmente durante horarios de menor circulación.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los trenes tendrán modificaciones. Algunas líneas funcionarán con recorridos limitados y otras tendrán interrupciones durante todo el fin de semana.

La línea Sarmiento no tendrá servicio entre Once y Moreno desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio inclusive, debido a trabajos de renovación del sistema de señalamiento y construcción de nuevos andenes. Además, el ramal Merlo-Lobos circulará únicamente entre Merlo y Las Heras, mientras que Moreno-Mercedes funcionará con un cronograma especial.

En la línea Mitre, el ramal Retiro-Tigre estará completamente suspendido durante los cuatro días del fin de semana largo por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre. A su vez, los servicios Retiro-Bartolomé Mitre y Retiro-José León Suárez operarán con recorrido limitado, al igual que los trenes que conectan Belgrano R con Bartolomé Mitre y Belgrano R con José León Suárez.

De la línea Roca, el ramal Cañuelas-Lobos continuará interrumpido por obras entre Empalme Lobos y Lobos. Además, los servicios hacia Ezeiza, Alejandro Korn y Bosques vía Temperley no tendrán habilitada la estación Hipólito Yrigoyen.

En Temperley-Haedo, los trenes circularán con una modificación operativa entre Hospital Español y La Tablada, donde utilizarán únicamente el andén 2 hasta el viernes 10 de julio por tareas sobre las vías.

Belgrano Sur también tendrá cambios: el ramal Dr. Sáenz-M.C.G. Belgrano funcionará limitado entre Tapiales y M.C.G. Belgrano; y el servicio Puente Alsina-Aldo Bonzi seguirá interrumpido por razones de seguridad operacional.

Por su parte, las líneas San Martín y Tren de la Costa no tendrán afectaciones anunciadas y funcionarán con el esquema correspondiente a feriados.

Se recomienda consultar los canales oficiales antes de viajar.

El subte porteño funcionará con horario y frecuencia de feriado, con menos formaciones respecto de un día hábil.

Por su parte, el sistema Ecobici continuará operativo de manera automática, aunque las estaciones físicas ubicadas en Caseros y Emilio Mitre permanecerán cerradas durante el fin de semana largo.

Gobierno de la Ciudad

Administración y bancos

Durante el jueves 9 y el viernes 10 de julio no habrá atención al público en las oficinas gubernamentales de la Ciudad de Buenos Aires.

Permanecerán cerradas las sedes comunales, las oficinas de Rentas, el Registro Civil y la dependencia Roca de licencias de conducir.

Los bancos tampoco abrirán sus puertas durante el feriado del jueves ni durante el día no laborable del viernes. Las operaciones podrán realizarse a través de canales digitales, cajeros automáticos y plataformas online.

Las escuelas también permanecerán cerradas durante ambas jornadas.

Depositphotos

Recolección de residuos

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad durante todo el fin de semana largo.

Desde el Gobierno porteño indicaron que los recorridos se mantendrán según los horarios habituales, por lo que se recomienda a los vecinos respetar los días establecidos para sacar la basura.

Además, continuarán activos los servicios de emergencia urbana y la atención de Defensa Civil a través de la línea 103.

Estacionamiento

El sistema de estacionamiento medido quedará suspendido durante los cuatro días del fin de semana largo, desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio.

Durante ese período estará permitido estacionar en avenidas y junto a la vereda derecha de calles donde normalmente está prohibido hacerlo en días hábiles entre las 7 y las 21 horas, siempre que la señalización no indique una restricción específica.

Sin embargo, continuarán vigentes las prohibiciones permanentes en zonas determinadas, como en las trazas de las avenidas General Paz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, Leopoldo Lugones, Intendente Cantilo, Dellepiane, Luis Huergo, Eduardo Madero y en los carriles centrales de Alem, Paseo Colón y Sáenz.

Además, durante el fin de semana largo habrá controles de tránsito y operativos de alcoholemia en distintos puntos de la Ciudad.