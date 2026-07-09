Finde largo sorpresivo para muchos: cuáles son los feriados restantes del julio 2026

Después de la fecha patria, el séptimo mes del año trae varias novedades para los trabajadores y estudiantes.

El 9 de julio es una jornada patria en Argentina que también trajo un feriado puente al día siguiente. Este descanso prolongado beneficiará a muchos al generar un fin de semana extralargo , pero lo que no todos saben es que no será la única fecha con buenas noticias para trabajadores y estudiantes.

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Al séptimo mes del año le quedan varios asuetos distribuidos en ciertos sectores que brindarán la posibilidad de recargar energías o planificar alguna escapada rápida, ya que algunos caen pegados al sábado y domingo.

Estas jornadas no formarán parte del calendario nacional de feriados y corresponden solo a la provincia de Buenos Aires. En distintas fechas, diversas localidades y municipios bonaerenses tendrán conmemoraciones religiosas o aniversarios fundacionales que le pondrán un alto a la actividad laboral para muchos afortunados.

El 16 de julio es el primero que aparece en estos asuetos, y el mismo corresponde a la Virgen del Carmen , reconocida como la patrona de los marineros, pescadores y las Fuerzas Armadas, además de ser patrona de ciertas ciudades, pueblos y partidos afectados.

Los municipios que podrán aprovechar un feriado en esta jornada serán:

Carmen de Areco

General Rodríguez

Carlos Casares

Benito Juárez

Cañuelas

Zárate

General La Madrid

Chivilcoy

Lobería

Las Flores

Carmen de Patagones

También existen varias localidades que aprovecharán esta conmemoración patronal. Estos son:

La Violeta

El Socorro

Mariano Benítez

Villa Saboya

Necochea

Dennehy

Francisco Quiroga

Pasteur

A diferencia del resto, la localidad de 16 de Julio, del partido de Azul, vive una situación distinta. Sí habrá un día no laborable en esa fecha, pero corresponderá al nacimiento del pueblo. Bajo el mismo marco, el lunes 20 de julio Carlos Pellegrini estará de celebraciones, ya que festeja su aniversario fundacional.

En esa línea aparece General Alvear, aunque para los habitantes de este municipio la jornada corresponde al miércoles 22. Esto no será todo, debido a que el martes 28 varios partidos comparten su natalicio: General Villegas, Guaminí, Villarino y Puan.

Finalmente, la localidad de Los Indios en Rojas y Saladillo terminan el mes con más festejos, pero para ellos su aniversario fundacional es el viernes 31. Ese mismo día, Junín conmemora a su santo patrono, San Ignacio de Loyola, cerrando así estas novedades para los bonaerenses.

Quienes puedan descansar los lunes o viernes, podrán tener un fin de semana largo. Freepik

Cabe remarcar que esto afectará principalmente a la actividad pública y empleados del Banco Provincia. Quienes se desempeñen en el sector privado deberán aguardar la decisión de sus empleadores, quienes podrían optar por adherirse o no a estas fechas.

Feriados 2026: calendario de inamovibles y trasladables

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables