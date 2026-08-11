No sólo River: la Conmebol suspendió otro partido en Colombia por el terremoto + Agregar ámbito en









El fuerte terremoto que azotó gran parte de Colombia y mató a más de 150 personas obligó que la Conmebol tome medidas de fuerza y suspenda partidos de esta semana.

No sólo River: la Conmebol suspendió otro partido en Colombia por el terremoto @ELTIEMPO

La Conmebol, organismo rector del fútbol sudamericano, suspendió dos partidos continentales de clubes tras el fuerte terremoto que sacudió el oeste de Colombia el lunes. El terremoto, de magnitud 7,4, sacudió la región cafetera y causó la muerte de al menos 200 personas.

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Por lo tanto, se aplazaron los partidos de la Copa Libertadores entre el Deportes Tolima y el Independiente del Valle de Ecuador, que debía disputarse el martes, y el encuentro de la Copa Sudamericana del miércoles entre Independiente de Santa Fe y River.

La Conmebol ha indicado que las nuevas fechas y sedes se anunciarán a su debido tiempo. "En estos momentos tan difíciles, la Conmebol hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano", declaró el organismo rector en un comunicado. "En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos."

La Dimayor, que regula la liga colombiana, también anunció la suspensión de todos los partidos nacionales programados para esta semana.

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