Alerta en el Teatro Colón: despliegan un operativo por la aparición de un "paquete sospechoso"

Según trascendió se trató de un bolso negro que se encontró sobre la calle Viamonte al 1145, situación que motivó la inmediata activación del protocolo por posible artefacto explosivo.

Un gran operativo se desplegó esta mañana frente al Teatro Colón y al lado de un edificio judicial por la aparición de un paquete sospechoso. Personal del Escuadrón Antibombas de la Policía de la Ciudad acudió hasta la zona y concretó el operativo, el cual continúa.

Según trascendió se trató de un bolso negro que se encontró sobre la calle Viamonte al 1145 , situación que motivó la inmediata activación del protocolo por posible artefacto explosivo.

El momento en que el sospechoso deja la "bomba" aérea en la Cámara de Apelaciones, frente al Teatro Colón, en la calle Viamonte https://t.co/VFLrTdJL7A pic.twitter.com/kFdvGjzrdH

De este modo, se preservó la zona y se solicitó la intervención de las áreas especializadas para inspeccionar el elemento y determinar su contenido.

Las autoridades comunicaron que se trataba de una réplica de bomba aérea, la cual "carecía por completo de carga explosiva o sustancias peligrosas" . El bolso fue depositado en un edificio por un hombre horas antes, que es buscado de manera intensa.

Cómo seguirá la investigación

La investigación quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2, cuyo titular es el doctor Sebastián Ramos, con intervención de la Secretaría N°4, a cargo del doctor Esteban Murano. El hecho fue caratulado como intimidación pública, una figura penal que contempla sanciones para quienes generen alarma social mediante amenazas falsas.

Las autoridades recordaron que la manipulación o el abandono de objetos que simulan ser explosivos constituye un delito grave y reiteraron la importancia de reportar toda situación sospechosa.

La División Delitos Constitucionales tiene como función principal la investigación de delitos que atenten contra el orden democrático y las instituciones de la Nación, tales como sedición, atentados contra el orden público y actos que impidan el libre ejercicio de los poderes del Estado.