Crimen de Coghlan: qué encontraron en la nueva inspección a la casa de Cristian Graf

El Equipo Argentino de Antropología Forense excavó la vivienda donde fueron hallados los restos de Diego Fernández Lima, mientras la Justicia avanza con nuevas medidas.

La Justicia ordenó una nueva inspección en la casa donde fueron hallados los restos de Diego Fernández Lima.

El Equipo Argentino de Antropología Forense realizó una nueva excavación en la vivienda de Cristian Graf , en el barrio porteño de Coghlan , en el marco de la causa que investiga el crimen de Diego Fernández Lima , el joven desaparecido en 1984 cuyos restos óseos fueron encontrados meses atrás en el jardín de esa casa.

La medida fue ordenada por la Justicia para avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y determinar las responsabilidades en el caso. Sin embargo, tras la inspección, los especialistas descartaron el hallazgo de nuevos restos humanos.

Según informó la defensa de Graf , el operativo se concentró en un sector del patio trasero lindante con la medianera derecha, donde un georradar había marcado una anomalía a unos 50 centímetros de profundidad. De acuerdo con esa versión, el indicio terminó correspondiendo al tronco de un árbol antiguo y no a elementos vinculados con la investigación.

La búsqueda se llevó adelante luego de que surgiera un nuevo testimonio reservado que volvió a poner el foco sobre la familia Graf y reforzó una de las hipótesis que analiza la Fiscalía: que la víctima habría sido citada a la vivienda, asesinada y enterrada en el jardín.

El abogado de la familia Fernández Lima , Tomás Brady , explicó ante la prensa que el Equipo Argentino de Antropología Forense presentará “en una semana” un informe con el detalle de las tareas realizadas y el análisis de los elementos relevados.

“El cuerpo de antropología forense volcará en una semana un informe sobre todo lo que se hizo y el análisis. En su momento, el equipo de antropología dijo que el cuerpo se encontró de manera casi completa”, señaló el letrado.

Brady sostuvo que la diligencia tenía como objetivo agotar todas las vías posibles, tanto para buscar eventuales restos faltantes como para encontrar objetos que pudieran tener relación con la víctima o con el hecho investigado.

“Así como en su momento se encontró el reloj Casio, teníamos que agotar la posibilidad de que eventualmente se pueda llegar a encontrar algo más”, indicó. En ese sentido, mencionó también el hallazgo previo de fichas de casino, elementos que por ahora no tienen una conexión acreditada con la causa, pero que podrían ser analizados en una etapa posterior.

De todos modos, el abogado confirmó que durante la nueva excavación no se detectaron restos óseos. “No se encontraron restos humanos y lo que se secuestró, inicialmente no podemos darle un nexo con el caso. Es un plástico y cerámicos. Los expertos dicen que son elementos propios de un jardín”, detalló.

Las próximas medidas en la causa

La investigación continuará ahora con nuevas declaraciones testimoniales y otras medidas probatorias. Según Brady, una de las líneas que se busca profundizar está vinculada con una antigua investigación familiar impulsada por los padres de la víctima.

El abogado hizo referencia a una “libretita” que habría pertenecido al padre de Javier y Diego Fernández Lima, donde se mencionaban personas de fuerzas de seguridad que habrían intervenido en la búsqueda inicial del joven desaparecido.

“Una vez que terminemos con el informe, hay programadas nuevas declaraciones testimoniales y nuevos impulsos de medida probatoria”, explicó.

Los restos de Diego Fernández Lima fueron identificados en mayo de 2025 por el Equipo Argentino de Antropología Forense en el jardín de una vivienda de Coghlan. La casa pertenecía a Cristian Graf, excompañero de colegio de la víctima.

Un testigo clave complicó a la familia Graf y podría dar un giro a la causa

La causa volvió a cobrar impulso a partir de la aparición de un testigo reservado, oriundo de Jujuy, que se comunicó con la Justicia y viajó a la Ciudad de Buenos Aires para declarar en los tribunales de Comodoro Py.

Según su testimonio, en 2017 participó de un asado donde escuchó una conversación que lo impactó profundamente. En ese encuentro, uno de los presentes hizo referencia a la “facilidad de matar a alguien y hacer desaparecer el cuerpo”, aludiendo a un episodio ocurrido años antes.

De acuerdo con el relato, un hombre de apellido alemán —presuntamente el padre de Graf— habría confesado, en estado de ebriedad, detalles de un crimen vinculado a un compañero de su hijo que lo hostigaba. Esa versión coincide con la hipótesis que sostiene la investigación.

“Lo citaron en la casa con la excusa de que iba a encontrarse con una mujer que le gustaba”, relató el testigo sobre cómo habrían engañado a Fernández Lima para llevarlo al lugar.

Según su declaración, una vez allí, el joven fue reducido en el interior de la vivienda y asesinado de una puñalada en la espalda. Luego, el cuerpo habría sido enterrado en el jardín de la propiedad.

El testigo también recordó otra frase atribuida al mismo hombre: “Después enterramos el cuerpo en el jardín y nunca lo encontraron”, una afirmación que cobró relevancia tras el hallazgo forense.

Además, la investigación sumó un elemento que podría resultar clave: los excompañeros de la víctima identificaron a la joven que le gustaba a Fernández Lima, quien habría sido utilizada como señuelo para atraerlo. La Fiscalía ya trabaja para ubicarla y determinar si tuvo algún tipo de conocimiento sobre el hecho.