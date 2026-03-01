La Policía de la Ciudad realizó 13 allanamientos y detuvo a 14 personas en distintos barrios porteños + Seguir en









Los procedimientos se desplegaron en la 1-11-14, Constitución, Balvanera, Barracas y Villa Santa Rita. Se incautaron drogas, armas, municiones y dinero en efectivo.

La Policía de la Ciudad realizó un importante operativo en distintos barrios

La Policía de la Ciudad concretó trece allanamientos simultáneos en cinco barrios de la Capital Federal y detuvo a catorce personas, varias de ellas con extensos antecedentes penales. Los operativos se desarrollaron en la 1-11-14, Constitución, Balvanera, Barracas y Villa Santa Rita, en el marco de distintas investigaciones por comercialización de estupefacientes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En total, entre los imputados acumulaban 64 antecedentes, y uno de ellos registraba 35 causas previas. Incluso, uno de los detenidos cumplía una medida de monitoreo electrónico en una causa por homicidio agravado.

Secuestro de cocaína, pasta base y armas Durante los procedimientos se incautaron 400 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, marihuana, nueve bolsas de tusi y dinero en efectivo. También se secuestraron armas de fuego —entre ellas una pistola Bersa calibre 9 milímetros y una Browning con numeración suprimida—, cargadores, municiones de distintos calibres, balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento.

secuestro dos En total, entre los imputados acumulaban 64 antecedentes, y uno de ellos registraba 35 causas previas. Incluso, uno de los detenidos cumplía una medida de monitoreo electrónico en una causa por homicidio agravado. En Constitución, Balvanera y Villa Santa Rita fueron arrestadas cuatro personas en una causa iniciada en octubre de 2025, que investigaba el uso de bares y comercios como pantalla para la venta de droga.

Investigación judicial y mensaje oficial En la Villa 1-11-14 se desmanteló un presunto búnker con salida directa a la vía pública, tras una pesquisa iniciada en agosto de 2025. Allí hubo siete detenidos, de entre 21 y 38 años.

Las actuaciones estuvieron a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 y del N° 12, con intervención de la UFEIDE, encabezada por la Dra. Cecilia Amil Martin. El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, sostuvo que existe “una decisión política de combatir el narcomenudeo” y remarcó que la estrategia apunta a desarticular las redes mediante presencia policial e investigación sostenida.

Temas Policía de la Ciudad