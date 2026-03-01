La Policía de la Ciudad realizó 13 allanamientos y detuvo a 14 personas en distintos barrios porteños

La Policía de la Ciudad concretó trece allanamientos simultáneos en cinco barrios de la Capital Federal y detuvo a catorce personas, varias de ellas con extensos antecedentes penales. Los operativos se desarrollaron en la 1-11-14, Constitución, Balvanera, Barracas y Villa Santa Rita, en el marco de distintas investigaciones por comercialización de estupefacientes.
En total, entre los imputados acumulaban 64 antecedentes, y uno de ellos registraba 35 causas previas. Incluso, uno de los detenidos cumplía una medida de monitoreo electrónico en una causa por homicidio agravado.
Secuestro de cocaína, pasta base y armas
Durante los procedimientos se incautaron 400 gramos de cocaína, 297 gramos de pasta base, marihuana, nueve bolsas de tusi y dinero en efectivo. También se secuestraron armas de fuego —entre ellas una pistola Bersa calibre 9 milímetros y una Browning con numeración suprimida—, cargadores, municiones de distintos calibres, balanzas de precisión y elementos utilizados para el fraccionamiento.
En Constitución, Balvanera y Villa Santa Rita fueron arrestadas cuatro personas en una causa iniciada en octubre de 2025, que investigaba el uso de bares y comercios como pantalla para la venta de droga.
Investigación judicial y mensaje oficial
En la Villa 1-11-14 se desmanteló un presunto búnker con salida directa a la vía pública, tras una pesquisa iniciada en agosto de 2025. Allí hubo siete detenidos, de entre 21 y 38 años.
Las actuaciones estuvieron a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 31 y del N° 12, con intervención de la UFEIDE, encabezada por la Dra. Cecilia Amil Martin.
El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, sostuvo que existe “una decisión política de combatir el narcomenudeo” y remarcó que la estrategia apunta a desarticular las redes mediante presencia policial e investigación sostenida.
