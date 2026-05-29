Fiscal del caso Agostina Vega: "La buscamos con y sin vida"

El encargado de la investigación aseguró que todas las pruebas están bajo resguardo y que sería ella quien ingresó a la casa del único detenido. La joven está desaparecida hace una semana. Volvieron a allanar el domicilio y tres mujeres fueron trasladadas a declarar.

En la puerta del domicilio bajo investigación, que hoy fue nuevamente allanado, el fiscal a cargo del caso, Raúl Gascón, afirmó que se la busca "con y sin vida" y dijo que "todo indica que la del video es ella", en referencia a las imágenes que se conocieron en las que una mujer ingresa a la casa del sospechoso.

Crece la angustia en Córdoba por la desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que lleva fuera de su casa una semana y por la que hay un hombre detenido. En la puerta del domicilio bajo investigación, que hoy fue nuevamente allanado, el fiscal a cargo del caso, Raúl Gascón, afirmó que se la busca "con y sin vida" y dijo que "todo indica que la del video es ella", en referencia a las imágenes que se conocieron en las que una mujer ingresa a la casa del sospechoso.

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"La búsqueda es intensa y sin parar. Trabajamos día y noche" , destacó el fiscal, quien remarcó que "estamos avanzando hacia la verdad y en base a las pruebas", sostuvo Gascón. Sobre el video, afirmó que "la prueba indica que es Agostina".

Las últimas novedades del caso, luego del levantamiento del secreto de sumario, siguen apuntando a Claudio Barrelier , un hombre con antecedentes, y que según se supo tuvo relación con la madre de Agostina. La reconstrucción del momento de la desaparición de la joven señala que al salir de su casa tomó un auto y se dirigió a encontrarse con el sospechoso. Luego no se supo más nada del paradero de la adolescente.

Un video muestra a una mujer entrando a la casa de Barrelier, que según la familia se trataría de Agostina. El hombre declaró que no ella, sino su hija. Además aseguró que la joven se subió a un auto rojo y se fue del lugar. El fiscal indicó que existe un vehículo con esas características que está bajo investigación, mientras siguen los operativos.

La desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada desde el sábado pasado en Córdoba, mantiene en alerta a las autoridades y genera una creciente preocupación en toda la provincia. Mientras la causa continúa avanzando bajo la órbita judicial, los investigadores incorporaron nuevas pruebas, realizaron múltiples allanamientos y profundizaron los peritajes sobre el principal sospechoso.

Hasta el momento, el único detenido es Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años que, según la investigación, fue la última persona que estuvo con la menor antes de que se perdiera todo contacto con ella.

Agostina Vega

La búsqueda se intensificó en distintos puntos de Córdoba

Durante las últimas horas se desplegó un amplio operativo coordinado por la Fiscalía, la Policía provincial y personal especializado.

Los procedimientos se concentraron principalmente en los barrios Cofico, José Ignacio Díaz y sectores cercanos, donde los investigadores intentan reconstruir los movimientos de la adolescente durante las horas previas a su desaparición.

Sospechoso desaparición Agostina Vega Hasta el momento, el único detenido es Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años que, según la investigación, fue la última persona que estuvo con la menor antes de que se perdiera todo contacto con ella. X

Además, uno de los focos de atención estuvo puesto sobre un vehículo abandonado hallado en circunstancias consideradas sospechosas por los investigadores.

Levantaron el secreto de sumario

La Justicia cordobesa resolvió levantar el secreto de sumario que regía desde el inicio de la causa. La medida permitirá un mayor acceso a la información del expediente y facilitará la difusión de algunos elementos incorporados a la investigación.

En paralelo, la movilización convocada para reclamar por la aparición de Agostina fue reprogramada para la tarde, con el objetivo de acompañar el avance de los operativos judiciales.

Nuevos allanamientos en la casa del detenido

La vivienda de Claudio Barrelier, ubicada sobre la calle Juan del Campillo al 800, volvió a ser allanada por orden judicial.

Durante uno de los procedimientos, la Policía trasladó a tres mujeres que se encontraban dentro de la propiedad. Según trascendió, ninguna de ellas fue esposada, aunque abandonaron el lugar en patrulleros y con sus rostros cubiertos.

Video camara de seguridad

El domicilio ya había sido inspeccionado anteriormente, cuando los investigadores retiraron a otras cinco personas para identificarlas y tomarles declaración.

La reiteración de los operativos evidenció que la propiedad continúa siendo uno de los principales puntos de interés para la causa.

El video que cambió parte de la investigación

Uno de los elementos más relevantes incorporados al expediente fue un registro de cámaras de seguridad que mostraría a Agostina ingresando a la vivienda de Barrelier. A partir de esas imágenes surgieron nuevas hipótesis y también algunas contradicciones.

El abogado de la familia, Carlos Nayi, aseguró que la adolescente salió de la casa del sospechoso en algún momento posterior, aunque todavía no se logró determinar qué ocurrió después.

“Las antenas ubican el teléfono de Agostina precisamente en el ámbito territorial donde vive Barrelier por un espacio de tres horas, a partir de las 22:30 en adelante. Luego se produce un amesetamiento y deja de estar activo”, explicó el letrado.

En ese sentido, agregó: “Agostina salió de ese lugar y, precisamente, ese es el rompecabezas que está procurando reconstruir la Justicia”.

La madre apuntó directamente contra el detenido

Melissa, madre de Agostina, reconoció a su hija en las imágenes incorporadas al expediente y responsabilizó directamente a Barrelier. “Esa es mi hija”, afirmó al referirse a la joven que aparece en los registros de video.

La mujer sostuvo que el acusado mantenía una relación de confianza con la familia y que conocía a sus hijos desde hacía años. Según relató, esa cercanía habría sido utilizada para convencer a la adolescente de subir sola a un remis.

“Ella nunca en sus 14 años se manejó sola. No sale a boliches, no sabe lo que es manejarse sola, no maneja plata ni billeteras virtuales”, señaló.

La madre rechazó además las versiones que sostienen que Agostina podría haberse ido por decisión propia. “Mi hija no se fue sola, no se fue voluntariamente, se fue manipulada”, aseguró.

También relativizó algunos mensajes encontrados en redes sociales y aplicaciones de mensajería donde la adolescente mencionaba un supuesto “plan de escape”.

Según explicó, su hija solía publicar frases similares para llamar la atención, pero nunca había tomado una decisión semejante.

Más peritos y nuevas pruebas

Este viernes llegaron nuevos especialistas a la vivienda del detenido para profundizar las pericias. Personal equipado con mamelucos, cofias y elementos de protección trabajó durante varias horas dentro del inmueble recolectando evidencias que puedan resultar útiles para la investigación.

Entre las tareas realizadas se incluyó el levantamiento de huellas y el análisis de distintos sectores de la propiedad del acusado.

No descartan más involucrados

Uno de los datos que más inquieta a los investigadores es la posibilidad de que existan otras personas vinculadas a la desaparición.

Según trascendió, determinados movimientos detectados durante la noche en la vivienda de Barrelier despertaron sospechas y llevaron a profundizar las medidas de prueba.

Por ese motivo, fuentes cercanas al expediente señalaron que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Mientras tanto, la búsqueda de Agostina Vega continúa y la investigación intenta responder la pregunta central que todavía permanece sin resolver: qué ocurrió con la adolescente después de aquella noche en la que fue vista por última vez.