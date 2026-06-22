Caja de Jubilaciones de Córdoba: anunciaron la fecha del cobro del medio aguinaldo + Agregar ámbito en









La Provincia oficializó el cronograma para un ingreso extra muy esperado por miles de beneficiarios. El depósito será en una sola jornada.

Ya se sabe cuándo cobran los jubilados en Córdoba. Magnific

El Gobierno de Córdoba confirmó cuándo se acreditará el Sueldo Anual Complementario (SAC) correspondiente al primer semestre de 2026 para quienes cobran a través de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. La medida alcanza tanto a jubilados y pensionados como a trabajadores de la Administración Pública Provincial.

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La fecha fue comunicada por la Secretaría General de la Gobernación y establece un esquema unificado de pago, una modalidad que busca dar previsibilidad a los beneficiarios y ordenar la disponibilidad de fondos antes de que termine junio.

jubilados Expectativa en Córdoba por la confirmación de la fecha de cobro del primer medio aguinaldo. Magnific

Jubilados de Córdoba: cuándo se cobra el medio aguinaldo La Provincia informó que el viernes 26 de junio se abonará el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026 a todos los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. La fecha también comprende a los empleados activos de la Administración Pública Provincial.

El depósito se realizará en una única jornada y de forma simultánea, sin escalonamientos ni cronogramas diferenciados por sector. Según detalló el Gobierno provincial, el dinero estará disponible a través de los canales bancarios habituales.

El alcance de la medida incluye a miles de personas que forman parte del sistema previsional cordobés, entre ellas jubilados, pensionados y beneficiarios de retiros administrados por la Caja provincial. También percibirán este ingreso extra docentes, personal de salud, trabajadores de distintas dependencias estatales y efectivos de las fuerzas de seguridad provinciales. El aguinaldo, conocido formalmente como Sueldo Anual Complementario, se paga en dos cuotas anuales. La primera corresponde al período comprendido entre enero y junio, mientras que la segunda se liquida habitualmente en diciembre. Jubilados La provincia de Córdoba confirmó la fecha de cobro del medio aguinaldo. Imagen: Magnific Cómo se calcula el monto del aguinaldo El cálculo del medio aguinaldo se realiza tomando como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre correspondiente. En este caso, se analiza el período comprendido entre enero y junio de 2026. Se identifica cuál fue el haber mensual más alto cobrado durante esos seis meses y se divide por dos. El resultado será el monto bruto que corresponde percibir como primera cuota del SAC. Si una persona no trabajó o no percibió haberes durante todo el semestre, el aguinaldo se liquida de manera proporcional al tiempo efectivamente transcurrido dentro del período correspondiente. Además, el cálculo contempla únicamente los conceptos remunerativos. Algunos adicionales o pagos extraordinarios pueden quedar excluidos dependiendo de la normativa que rija en cada situación particular. Por ese motivo, el monto final puede variar entre beneficiarios, incluso dentro de un mismo organismo.

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