La Caja de Jubilaciones de Córdoba impulsa una campaña colectiva por los derechos de los mayores

Durante junio, distintas propuestas culturales, recreativas y educativas buscarán fortalecer el respeto y la participación social de las personas mayores.

La megacampaña de Córdoba para un mejor futuro de los adultos mayores.

Junio se convirtió en un mes especial para la provincia de Córdoba . La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros , a través de su espacio sociocultural El Illia, puso en marcha una iniciativa destinada a promover una mirada más respetuosa e inclusiva sobre el envejecimiento.

La propuesta, denominada "Sumate al Buen Trato" , busca instalar una conversación que va más allá de una efeméride puntual. El objetivo es generar conciencia sobre la importancia de construir vínculos basados en el respeto, la escucha y el reconocimiento pleno de los derechos de las personas mayores.

La campaña también invita a revisar ciertas prácticas cotidianas que muchas veces pasan desapercibidas. Desde comentarios paternalistas hasta la exclusión en espacios de decisión, distintas formas de discriminación persisten en la sociedad y forman parte de una problemática que, según especialistas, requiere un abordaje colectivo y sostenido en el tiempo.

La iniciativa nació en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez , que se conmemora cada 15 de junio. Este año adquiere un significado especial porque se cumplen diez años de la entrada en vigencia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores , un instrumento que establece estándares específicos para garantizar una vejez digna y libre de discriminación.

Bajo el lema "Sumate al Buen Trato", la Caja de Jubilaciones propone un cambio de enfoque. En vez de centrar la conversación únicamente en las situaciones de violencia, busca poner el acento en la construcción de relaciones positivas y en la responsabilidad compartida entre todas las generaciones.

Jubilados Imagen: Magnific

Para representar esa idea, la campaña adoptó como símbolo piezas de rompecabezas inspiradas en ladrillos tipo LEGO, una metáfora que busca transmitir que cada persona aporta algo valioso y que el buen trato se construye entre todos.

La participación ciudadana ocupa un lugar central. La propuesta invita a compartir mensajes y reflexiones en redes sociales mediante el hashtag #SumateAlBuenTrato, una herramienta pensada para multiplicar la visibilidad de la temática y fomentar conversaciones dentro de las familias, instituciones y espacios comunitarios.

Un mes completo de actividades: cómo participar en cada una

La agenda prevista para junio incluye propuestas abiertas a la comunidad que combinan cultura, movimiento, capacitación y espacios de encuentro. Algunas actividades ya se realizaron, pero todavía quedan varias alternativas disponibles para quienes quieran sumarse.

Una de las más destacadas es el Encuentro Intergeneracional de Arte y Creatividad, programado para la segunda quincena del mes. La actividad busca reunir a personas mayores, jóvenes y niños en un espacio colaborativo donde compartir experiencias y desarrollar producciones artísticas conjuntas. La intención es derribar prejuicios y fortalecer los vínculos entre generaciones.

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Otra propuesta es el Ciclo de Conversatorios sobre Derechos y Participación Ciudadana, pensado para abordar temas como el acceso a la salud, la inclusión social y la autonomía en la vejez. A través de especialistas y referentes comunitarios, se busca generar herramientas concretas para promover una ciudadanía activa.

También habrá talleres de actividad física y bienestar integral, orientados a fomentar hábitos saludables. Las clases incluyen ejercicios adaptados, movilidad y actividades recreativas que apuntan a mejorar la calidad de vida y favorecer la socialización.

Dentro de la programación figura además una serie de encuentros culturales y musicales, donde los participantes podrán disfrutar de espectáculos y espacios recreativos diseñados para promover la participación comunitaria.

Las actividades se desarrollan principalmente en El Illia y en distintos puntos de la provincia, con acceso gratuito y abierto a toda la comunidad. La organización recomienda seguir las redes oficiales para consultar horarios y eventuales modificaciones en la programación.