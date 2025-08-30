Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: cuál es el calendario de pagos de agosto 2025







El gobierno cordobés anunció el cronograma de liquidaciones para los beneficiarios del organismo previsional.

Calendario de pagos de la Caja de Jubilaciones.

En la provincia de Córdoba, el organismo previsional es la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. A través de esta institución, el gobierno dio a conocer cuál será el calendario de pagos para los trabajadores y pasivos que dependen de esta. El cronograma comienza el día viernes 29 de agosto y finaliza el miércoles 3 de septiembre.

Las jubilaciones y pensiones, como otros beneficios que ofrece la caja, son tramitados y consultados por un sistema autónomo que tiene la provincia, conocido como Ciudadano Digital (CiDi). Este es un portal web donde se pueden solicitar turnos o realizar trámites correspondientes a este organismo y otros de Córdoba.

Jubilados de Córdoba Días clave para el cobro de jubilaciones y pensiones.

Agosto 2025: cuándo comienzan los pagos de haberes para los jubilados y pensionados de Córdoba Según informó el Gobierno de la Provincia, el calendario de pagos para jubilaciones y pensiones comenzará el día viernes 29 de agosto y continuará el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre. El viernes 29 cobrarán todos aquellos jubilados y pensionados provinciales, junto con la Policía Provincial de Córdoba, la Fuerza Policial Anti Narcotráfico y el Servicio Penitenciario.

El calendario continuará el lunes 1 y martes 2 de septiembre con liquidaciones a trabajadores de distintos ministerios provinciales, y trabajadores del Poder Legislativo y Judicial. Mientras que finalizará el miércoles 3 con el pago a Autoridades Superiores y trabajadores de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.

