En la provincia de Córdoba, el organismo previsional es la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. A través de esta institución, el gobierno dio a conocer cuál será el calendario de pagos para los trabajadores y pasivos que dependen de esta. El cronograma comienza el día viernes 29 de agosto y finaliza el miércoles 3 de septiembre.
Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba: cuál es el calendario de pagos de agosto 2025
El gobierno cordobés anunció el cronograma de liquidaciones para los beneficiarios del organismo previsional.
Las jubilaciones y pensiones, como otros beneficios que ofrece la caja, son tramitados y consultados por un sistema autónomo que tiene la provincia, conocido como Ciudadano Digital (CiDi). Este es un portal web donde se pueden solicitar turnos o realizar trámites correspondientes a este organismo y otros de Córdoba.
Agosto 2025: cuándo comienzan los pagos de haberes para los jubilados y pensionados de Córdoba
Según informó el Gobierno de la Provincia, el calendario de pagos para jubilaciones y pensiones comenzará el día viernes 29 de agosto y continuará el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre. El viernes 29 cobrarán todos aquellos jubilados y pensionados provinciales, junto con la Policía Provincial de Córdoba, la Fuerza Policial Anti Narcotráfico y el Servicio Penitenciario.
El calendario continuará el lunes 1 y martes 2 de septiembre con liquidaciones a trabajadores de distintos ministerios provinciales, y trabajadores del Poder Legislativo y Judicial. Mientras que finalizará el miércoles 3 con el pago a Autoridades Superiores y trabajadores de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba.
