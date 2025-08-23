Jubilados y pensionados de Córdoba: mayor privacidad en las cuentas de cada beneficiario







La caja de jubilaciones dio a conocer nuevas medidas para preservar la seguridad de los beneficiarios en el CiDi.

Todo lo que hay que saber sobre la nueva metodología.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba informó que tomó medidas de seguridad adicionales en el portal de Ciudadano Digital para preservar los datos sensibles de los beneficiarios. En ese sentido, consideró que, ante el creciente número de estafas e intentos de hackeo, es importante hacer un esfuerzo en el resguardo de datos.

Para eso, decidió que los documentos emitidos por el organismo que tenga datos del beneficiario será enviado únicamente por la cuenta de Mi eCaja, dentro de la web del CiDi. Los documentos pueden ser trámites individuales tales como acuerdos, denegatorias, prórrogas, rehabilitaciones, extensiones de beneficios, reajustes de haberes y recursos de reconsideración, entre otras gestiones.

Para acceder hay que ingresar a cidi.cba.gov.ar, seleccionar el servicio “Caja de Jubilaciones”, luego la opción Certificaciones > Mis resoluciones. Hasta hoy, todas las resoluciones emitidas desde el primero de enero del 2011 pueden descargarse. Con este cambio, solo permanecerán disponibles públicamente las resoluciones sobre Reconocimiento de Servicios y aquellas referidas a instructivos y normativa previsional.

