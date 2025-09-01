Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: cuándo cobran los jubilados en septiembre de 2025







El gobierno santafesino anunció el calendario de pagos de agosto para los jubilados y pensionados de la provincia.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones anunció el calendario de pagos.

El Gobierno de Santa Fe, a través de sus canales oficiales de comunicación, anunció cómo se desarrollará el calendario de pagos, tanto para los trabajadores, como para los jubilados y pensionados de la provincia. Dicho calendario comenzará el lunes 1 de septiembre y finalizará el día lunes 8 de septiembre.

En la provincia de Santa Fe, el organismo previsional de cobertura es la Caja de Jubilaciones y Pensiones. De ella dependen los jubilados y pensionados provinciales y los trabajadores del sector público, o agentes provinciales.

Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en septiembre 2025 El calendario comienza el lunes 1 de septiembre con la liquidación de haberes a jubilados y pensionados que cobren hasta $1.040.000 de bolsillo y el pago al escalafón policial.

Por su parte, el martes 2, cobrarán los docentes de Escuelas Privadas transferidas del 1° y 2° convenio, además de los activos que perciban hasta $1.040.000 de bolsillo.

El miércoles 3, se liquidará el pago al resto de los activos, es decir, aquellos que cobren más de $1.040.000 de bolsillo y a los Docentes de Escuelas Privadas Históricas. Para finalizar, será el día jueves 4 de septiembre, cuando se liquide el pago al resto de los pasivos, aquellos que cobren más de $1.040.000 de bolsillo.