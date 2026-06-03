Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe: quiénes cobran este jueves 4 de junio

Ya está confirmado el calendario de pago para el corriente mes, conocé las fechas clave para los beneficiarios.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe continúa con el cronograma de pago correspondiente a los haberes de mayo de 2026. Miles de jubilados y pensionados santafesinos ya comenzaron a percibir sus ingresos de acuerdo con el calendario establecido por el organismo provincial.

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El esquema de pagos se desarrolla en dos jornadas diferenciadas según el monto que recibe cada beneficiario. De esta manera, la Caja busca ordenar la acreditación de haberes y garantizar que los fondos estén disponibles para todos los pasivos de la provincia.

Tras el inicio de los pagos el lunes 1 de junio, esta semana finalizará el cronograma previsto para jubilados y pensionados. Los beneficiarios que aún no cobraron deberán estar atentos a la fecha asignada según el monto de bolsillo que les corresponde percibir.

Conocé las fechas importantes para el pago de haberes correspondientes al mes de mayo en Santa Fe.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones informó que el cronograma de haberes de mayo contempla dos fechas de pago. El primer grupo estuvo integrado por los pasivos a quienes les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $1.380.000, quienes cobraron el lunes 1 de junio.

Por su parte, este jueves 4 de junio será el turno del resto de los jubilados y pensionados provinciales que perciben un monto de bolsillo superior a los $1.380.000. Con esta jornada quedará completado el calendario de pagos correspondiente al mes de mayo.

Jubilados Como suele suceder, la provincia organiza los pagos según el monto a liquidar. Imagen: Magnific

Los haberes incluyen las actualizaciones salariales que se trasladan a las prestaciones previsionales provinciales bajo el régimen vigente, permitiendo que los beneficiarios accedan a los importes actualizados según las disposiciones establecidas por la provincia.

Cómo tramitar la jubilación en la Caja de Santa Fe

Para acceder a una jubilación ordinaria en la provincia de Santa Fe, los trabajadores deben cumplir con los requisitos de edad y años de servicios exigidos por la normativa previsional vigente. En términos generales, se requiere acreditar los aportes correspondientes durante la vida laboral y alcanzar la edad jubilatoria establecida para cada caso.

Jubilados Santa Fe Todo lo que tenés que saber para obtener la jubilación en la provincia de Santa Fe. Imagen: Freepik

Al momento de iniciar el trámite es necesario reunir documentación personal y laboral, entre ella el DNI, constancias de servicios, certificaciones de aportes, recibos o antecedentes laborales que permitan verificar la trayectoria previsional del solicitante.

En algunos casos también pueden requerirse documentos complementarios según la situación particular de cada trabajador.

El procedimiento comienza con la presentación de la solicitud ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe. Una vez ingresada la documentación, el organismo analiza los antecedentes, verifica el cumplimiento de los requisitos legales y, si corresponde, emite la resolución que otorga el beneficio jubilatorio.

Los interesados pueden consultar detalles, formularios y requisitos específicos a través de los canales oficiales de atención de la Caja.