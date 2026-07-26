Inicio de la semana de pago: cuándo cobran los jubilados de IPS en julio 2026 + Agregar ámbito en









Miles de beneficiarios aguardan el depósito correspondiente al séptimo mes del año mientras el organismo mantiene vigente su esquema habitual.

El calendario previsional vuelve a captar la atención de miles de beneficiarios en la provincia de Buenos Aires. Magnific

Los últimos días de julio marcarán el comienzo del cronograma de acreditación para quienes perciben jubilaciones y pensiones del Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires. Como ocurre cada mes, las fechas se organizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El calendario ya fue confirmado por el organismo previsional y alcanza tanto a las jubilaciones y pensiones contributivas como a las pensiones sociales no contributivas. Para muchos beneficiarios, conocer con anticipación la fecha de cobro resulta clave para organizar pagos, compras y otros gastos habituales.

El Instituto de Previsión Social mantiene un esquema de acreditaciones que se repite mes a mes para sus prestaciones. Magnific Cronograma de pago de IPS para julio 2026 El Instituto de Previsión Social informó que los haberes de julio comenzarán a pagarse el jueves 30 de julio y se completarán al día siguiente, manteniendo el sistema escalonado por terminación de DNI. El calendario quedó establecido de la siguiente manera:

Jueves 30 de julio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. Pensiones sociales no contributivas con DNI terminados en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Viernes 31 de julio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 El organismo también recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 24 de agosto de 2026, una fecha a tener presente para quienes todavía cobran mediante esa modalidad.

Como suele ocurrir cada mes, los depósitos se acreditan de acuerdo con el cronograma oficial publicado por el IPS. En la práctica, el momento en que el dinero aparece disponible puede depender de la entidad bancaria y del horario de procesamiento de cada banco, un detalle que explica por qué algunos beneficiarios ven reflejado el pago antes que otros.

Cada fin de mes, el organismo previsional bonaerense concentra una de las consultas más frecuentes de sus afiliados. Magnific Quienes deseen verificar el depósito, descargar su recibo de haberes o consultar novedades sobre su prestación pueden hacerlo desde los servicios digitales que ofrece el organismo previsional bonaerense. Cuáles son los requisitos y como tramitar la jubilación de IPS El acceso a la jubilación ordinaria del IPS está destinado a trabajadores comprendidos dentro del régimen previsional de la provincia de Buenos Aires que reúnen las condiciones previstas por la legislación vigente. Entre los requisitos generales figuran haber alcanzado la edad jubilatoria correspondiente y acreditar un mínimo de 35 años de servicios con aportes. Para iniciar el trámite, el organismo indica que la persona interesada debe reunir la documentación respaldatoria de su trayectoria laboral. Entre los documentos habitualmente solicitados se encuentran el DNI, las certificaciones de servicios, la documentación emitida por los empleadores y cualquier otro antecedente que permita acreditar los aportes realizados durante la vida laboral. El trámite puede gestionarse mediante los canales habilitados por el organismo, generalmente con turno previo, y luego continúa con el análisis administrativo de la documentación presentada. Durante esa instancia, el IPS verifica los años de servicios, los aportes registrados y el cumplimiento de los requisitos legales antes de emitir la resolución correspondiente. Cada expediente tiene sus propias particularidades. Por ese motivo, el tiempo de resolución puede variar de acuerdo con la complejidad de la historia laboral, la necesidad de incorporar documentación adicional o la existencia de servicios prestados en distintos organismos.

Temas Jubilados

IPS