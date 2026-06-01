Jubilados y Pensionados de Santa Fe: cuándo cobro en junio 2026 con el aumento

Ya se confirmaron las fechas importantes para todos los beneficiarios del organismo previsional santafesino.

Miles de jubilados y pensionados de Santa Fe esperan cada mes la acreditación de sus haberes a través de la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial. El organismo es el encargado de administrar y pagar las prestaciones previsionales de los trabajadores que se desempeñaron en la administración pública.

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Con el inicio de junio de 2026, la Caja confirmó el cronograma de pago correspondiente a los haberes de mayo , una información clave para quienes dependen de estos ingresos para afrontar gastos cotidianos, medicamentos y servicios.

Los beneficiarios podrán consultar las fechas oficiales de cobro según el monto que les corresponda percibir de bolsillo. De esta manera, jubilados y pensionados ya conocen cuándo tendrán acreditados sus haberes durante los primeros días del mes.

Llegó la fecha de jubilaciones y pensiones, y con aumento.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe informó que el cronograma de pago de los haberes de mayo comenzará el lunes 1 de junio . En esa fecha cobrarán los pasivos a quienes les corresponda percibir un monto de bolsillo de hasta $1.380.000 .

Por su parte, el jueves 4 de junio será el turno del resto de los jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $1.380.000 de bolsillo. De esta manera, el organismo completará el pago de todas las prestaciones previsionales provinciales.

La liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 10,9% para mayo (2,6 % enero, 2,1% febrero, 2,2% marzo, 2% abril y 2% mayo).

Jubilados Buenas noticias para los beneficiarios santafesinos en este mes. Imagen: Magnific

Cómo tramitar la jubilación en la Caja de Santa Fe

Para acceder a una jubilación provincial en Santa Fe es necesario reunir los requisitos establecidos por la normativa previsional vigente. En términos generales, se exige haber alcanzado la edad mínima jubilatoria correspondiente y acreditar la cantidad de años de servicios con aportes requeridos dentro del sistema previsional provincial.

Una vez cumplidas las condiciones, el interesado debe reunir la documentación respaldatoria, que incluye DNI, constancias de servicios, certificaciones laborales y demás antecedentes que acrediten la trayectoria laboral. La presentación puede realizarse ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones o mediante los mecanismos administrativos habilitados por el organismo.

Jubilados Conocé cómo obtener tu jubilación en la caja santafesina. Imagen: Magnific

Luego de iniciado el expediente, la Caja verifica los aportes, analiza la documentación presentada y determina si se cumplen los requisitos legales. En caso de resultar favorable, se dicta la resolución correspondiente y se establece el beneficio jubilatorio junto con el monto inicial que percibirá el nuevo jubilado.

Quienes deseen iniciar el trámite o consultar el estado de una gestión pueden comunicarse con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe o acceder a los canales de atención habilitados por el organismo para recibir asesoramiento personalizado.