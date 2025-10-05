Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: ¿Quiénes son los jubilados que cobran este lunes 6 de octubre?







El organismo previsional informó las últimas fechas del calendario de pago para los beneficiarios provinciales.

La Caja de Santa Fe confirmó el calendario de pagos. Freepik

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe se distingue por brindar cobertura previsional y un sistema de pago ordenado, con canales digitales como “Mi Caja” que facilitan el acceso a recibos y consultas para todos sus jubilados y pensionados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta institución es responsable de garantizar que los beneficiarios provinciales, entre otros, perciban sus haberes de forma regular. Este lunes 6 de octubre cobrarán aquellos pasivos con haberes que superan cierto umbral establecido en el cronograma oficial.

Jubilados de Santa Fe Los jubilados y pensionados de Santa Fe ya conocen el cronograma de pagos de octubre. Freepik

Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en octubre 2025 Según el cronograma difundido por la Caja en sus canales de comunicación y redes oficiales, el pago de haberes en octubre 2025 está organizado de la siguiente manera:

Miércoles 1 de octubre : cobraron los jubilados con haberes de hasta $ 1.040.000 de bolsillo.

: cobraron los jubilados con haberes de bolsillo. Lunes 6 de octubre: será el turno de los jubilados cuyos haberes de bolsillo superen los $ 1.040.000.

De este modo, quienes dentro del universo de jubilados de Santa Fe tienen ingresos más elevados, es decir, aquellos pasivos cuyo monto mensual neto supera el tope establecido, serán los que cobren el lunes 6.