La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe se distingue por brindar cobertura previsional y un sistema de pago ordenado, con canales digitales como “Mi Caja” que facilitan el acceso a recibos y consultas para todos sus jubilados y pensionados.
Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: ¿Quiénes son los jubilados que cobran este lunes 6 de octubre?
El organismo previsional informó las últimas fechas del calendario de pago para los beneficiarios provinciales.
Esta institución es responsable de garantizar que los beneficiarios provinciales, entre otros, perciban sus haberes de forma regular. Este lunes 6 de octubre cobrarán aquellos pasivos con haberes que superan cierto umbral establecido en el cronograma oficial.
Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en octubre 2025
Según el cronograma difundido por la Caja en sus canales de comunicación y redes oficiales, el pago de haberes en octubre 2025 está organizado de la siguiente manera:
- Miércoles 1 de octubre: cobraron los jubilados con haberes de hasta $ 1.040.000 de bolsillo.
- Lunes 6 de octubre: será el turno de los jubilados cuyos haberes de bolsillo superen los $ 1.040.000.
De este modo, quienes dentro del universo de jubilados de Santa Fe tienen ingresos más elevados, es decir, aquellos pasivos cuyo monto mensual neto supera el tope establecido, serán los que cobren el lunes 6.
