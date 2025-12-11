Jubilaciones: cómo es la reforma propone el Nobel de Economía que se reunió con Javier Milei

Robert C. Merton expuso sobre el sistema de pensiones en un evento de la Fundación Capital. Por qué cree que aún no puede aplicarse en Argentina.

En el marco del 30° aniversario de la Fundación Capital, el premio Nobel de Economía Robert C. Merton participó de un encuentro junto al director de la entidad, Martín Redrado , donde expuso sobre los desafíos globales de los sistemas previsionales y compartió su propuesta de emisión de Bonos de Seguridad de Jubilación . En diálogo con la prensa, Merton se refirió a su reunión con el presidente Javier Milei .

Tras la finalización del evento, denominado “ Riesgos financieros globales: alcances e instrumentos ”, que se desarrolló el miércoles por la tarde en el Marriott Buenos Aires Downtown, Merton fue consultado por su encuentro con Javier Milei el lunes en la Quinta de Olivos.

Si bien el economista evitó revelar el contenido específico de la conversación con el mandatario, destacó la calidad del acontecimiento. “Fue una reunión larga, interesante y profunda. Aprendí mucho” , aseguró. Merton, quien fue premiado con el Nobel de Economía en 1997 por su trabajo para calcular el precio de las opciones financieras, mantiene vínculo con el secretario de Política Económica, José Luis Daza , invitado por el profesional a exponer en el Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Sobre la situación económica argentina, Merton señaló que hacía tiempo no visitaba el país y que su presencia responde a una actitud de apertura porque está aquí “ para aprender”, al tiempo que considera que algunas señales macroeconómicas son “alentadoras” , aunque es prematuro dar una mirada final del programa.

Asimismo, el Premio Nobel dijo que lo sorprendió positivamente la aparición del superávit fiscal, aunque reconoció que no conoce " todos los detalles". "Considero que es una condición necesaria para que el resto de la economía funcione”, agregó.

Sobre el equipo económico y los especialistas con los que se reunió, también fue elogioso: “La gente que conocí parece muy seria y muy comprometida con el país”.

Jubilaciones: “Incluso en países inmensamente ricos hay preocupación”

Merton centró buena parte de su exposición en los sistemas previsionales, un área en la que trabaja intensamente: “Este es un problema en todo el mundo. Incluso en la región del Golfo, países inmensamente ricos, están preocupados por su propio sistema de pensiones.”, asegura el economista.

En ese sentido, explicó que las barreras para implementar reformas previsionales innovadoras no son exclusivamente económicas: “Cuando un sistema es tan grande, se necesita tiempo para llevar adelante un cambio. Y las pensiones rara vez están entre las diez prioridades de un gobierno, porque no suelen percibirse como un tema urgente”.

Por qué los gobiernos son “los mejores emisores” de bonos previsionales

Durante su presentación, Merton desarrolló por qué, a su juicio, los Estados están mejor posicionados para emitir bonos de ahorro previsional (RSB). Los argumentos surgidos durante de la explicación fueron contundentes:

Los gobiernos son los mejores emisores de RSB porque tienen la calificación crediticia más alta . Para los compradores es simple: no necesitan entender divulgaciones complejas sobre riesgo de default ni tener educación financiera avanzada.

. Para los compradores es simple: no necesitan entender divulgaciones complejas sobre riesgo de default ni tener educación financiera avanzada. Un emisor confiable debe poder colocar bonos tanto en buenos como en malos tiempos y tener capacidad para emitir grandes volúmenes de manera regular.

y tener capacidad para emitir grandes volúmenes de manera regular. Los RSB pueden emitirse usando la infraestructura ya existente del mercado de bonos del Estado: subastas, mercado secundario, normas, impuestos. No hace falta crear nada nuevo ni una agencia adicional.

del mercado de bonos del Estado: subastas, mercado secundario, normas, impuestos. No hace falta crear nada nuevo ni una agencia adicional. Emitir RSB favorece una tenencia doméstica grande y de largo plazo de la deuda pública, lo que aporta estabilidad de financiamiento , especialmente para países emergentes. La estructura de pagos diferidos da más flexibilidad frente a shocks.

, especialmente para países emergentes. La estructura de pagos diferidos da más flexibilidad frente a shocks. Cuando los gobiernos financian infraestructura, los RSB ayudan a mejorar el calce entre flujos de inversión y financiamiento , reduciendo riesgos de refinanciación y costos. También sirven para manejar riesgos de recaudación.

, reduciendo riesgos de refinanciación y costos. También sirven para manejar riesgos de recaudación. Los gobiernos que recaudan IVA son emisores naturales de RSB, porque los pagos de los bonos pueden cubrirse con ingresos del consumo.

Contar con instrumentos que mejoran la completitud del mercado financiero puede reducir el costo de financiamiento del Estado, como ocurrió con los ultra-largos japoneses o los TIPS estadounidenses.

A5F4FD37-7C30-478F-992F-88D52AC9AB09

¿Argentina puede implementar la propuesta previsional de Merton?

Cuando la prensa le preguntó por la postergación de la reforma previsional para un eventual segundo mandato, Merton mencionó que no conoce las razones del Gobierno, aunque ofreció una explicación estructural: “Mi propuesta funciona en cualquier país que tenga un mercado de bonos profundo. Si ese mercado no está funcionando, no se puede implementar. Primero hay que tener un mercado líquido, con precios diarios y sin grandes diferencias entre el precio comprador y vendedor. Hasta que no exista esa profundidad, es difícil”.

Aunque le gustaría ver una reforma de este tipo en Argentina, el economista resalta que “primero debe existir el mercado de capitales necesario para sostenerla.”