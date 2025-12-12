SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

12 de diciembre 2025 - 20:00

ANSES: de cuánto será la jubilación máxima de enero 2026 con el nuevo aumento

El organismo previsional se prepara para los incrementos en las prestaciones del primer mes del próximo año.

Cuánto van a aumentar las jubilacuiones y pensiones de ANSES en enero 2026 tras conocerse el dato de inflación de noviembre.

El Decreto 274/2024 establece que los jubilados y pensionados reciben incrementos mensuales, según la inflación a mes vencido, esto debido a que el dato se da a conocer la segunda semana del mes siguiente. Es por eso, que el aumento de enero se basa en noviembre. El objetivo es que los beneficiarios no pierdan capacidad de compra, frente a la suba de costos en la economía.

La inflación de noviembre 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de noviembre alcanzó el 2,5%. Este aumento se impulsó por el alza en el precio de la carne, las tarifas de servicios públicos y el transporte. El rubro de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró un incremento del 3,4%, mientras que el transporte subió un 3% y los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2,8%.

La variación acumulada en 2025 llegó al 27,9%, y la inflación interanual se ubicó en el 31,4%. Estos datos influirán directamente en el ajuste de las jubilaciones y pensiones para enero de 2026.

De cuánto será el aumento a los jubilados en enero 2026

El aumento del 2,5% se aplicará a todas las prestaciones de ANSES en enero de 2026. Con este ajuste, los montos quedarán definidos de la siguiente manera, sin incluir el bono extraordinario:

  • Jubilación mínima: $349.401,58

  • Jubilación máxima: $2.351.141,84

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $279.521,26

  • Pensiones no Contributivas (PNC): $317.885,75

  • Prestación Básica Universal (PBU): $159.835,28

El bono de $70.000 para quienes cobran la jubilación mínima suele confirmarse antes del inicio del calendario de pagos. Si el Gobierno lo ratifica, el haber mínimo ascenderá a $419.401,58. Este refuerzo se sumará al ajuste por inflación y buscará compensar el impacto de los aumentos de precios en el poder adquisitivo de los jubilados.

