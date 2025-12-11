La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dispone del programa de Beneficios Capital Humano en más de 7.000 comercios a lo largo del país.
Beneficios de ANSES: descuentos y reintegros para jubilados y pensionados
Los afiliados del organismo podrán disfrutar de diversos beneficios gracias a este programa.
A esta cifra se le suman distintos bancos y locales nacionales que forman parte de este programa, como las cadenas principales de supermercados nacionales, con descuentos de hasta un 20%.
¿Qué son y cómo funcionan los beneficios de ANSES?
Los beneficios de ANSES están conformados por diversos descuentos y reintegros, que se aplican de forma exclusiva para aquellos que se encuentran cobrando una jubilación o pensión a través del organismo. Estos descuentos forman parte del programa de Beneficios Capital Humano, que garantiza que haya una variedad de comercios adheridos a lo largo del país.
Aquellos jubilados y pensionados que quieran acceder a estos beneficios, sólo tienen que abonar en un comercio que forme parte del programa con la tarjeta de débito de su prestación, mediante la cual cobren mensualmente el monto de la jubilación.
Descuentos del 10% y 20% en supermercados y perfumería con tu tarjeta de débito
Si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en distintos supermercados.
Si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).
Quienes cobran sus haberes por el Banco Supervielle tienen un descuento del 20% (con tope de $25.000) en las compras con tarjeta de débito en distintos supermercados los días martes, o pagando con QR (con tope de $15.000). De esta manera, combinando ambos medios de pago se alcanza un tope de reintegro de $40.000. Además, un 50% de descuento en el rubro farmacias los días martes, tanto con tarjeta de débito, como con QR (con tope de $12.000 combinando ambos medios de pago) o 3 cuotas sin interés en farmacias adheridas, todos los días, con tarjeta de crédito.
Si las compras son a través de la tienda Supervielle de Mercado Libre se accede a un 15% de descuento con tarjeta de débito (tope $10.000) los días martes (en farmacias) y miércoles (en supermercados); y todos los días 3 cuotas con tarjeta de crédito, con excepción de los jueves que otorga hasta 12 cuotas sin interés.
Cuenta remunerada: este nuevo beneficio que se incorpora al programa te permite recibir rendimientos diarios sobre el dinero acreditado en tu cuenta del Banco Nación (hasta un saldo máximo de $500.000) o en la cuenta remunerada del Banco Galicia (FIMA, sin tope de saldo). Consultá las tasas vigentes (TNA) en los canales oficiales de los bancos.
Lista de más de 7.000 comercios y supermercados adheridos a beneficios ANSES
Los comercios en los que los afiliados pueden disfrutar de descuentos y reintegros exclusivos ya superan la cifra de los 7.000 locales. ¡Conoce la lista de los principales!
Disco, Jumbo, Vea: 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes, más 20% de descuento en perfumería y limpieza. No tiene tope de reintegro y no es acumulable con otras promociones.
Coto, La Anónima, Super CAS/FASA: 10% de descuento en todos los rubros, exceptuando carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. No tiene tope de reintegro y no es acumulable con otras promociones.
Josimar: 15% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes. No tiene tope de reintegro y no es acumulable con otras promociones.
Carrefour: 10% de descuento en todos los rubros, exceptuando carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Tiene un tope de reintegro de $35.000 y no es acumulable con otras promociones.
Dia: 10% de descuento en todos los rubros, incluyendo carnes. Tiene un tope de reintegro de $2.000 por transacción y acumula con otras promociones.
Changomas: 10% de descuento en todos los rubros, exceptuando carnes, electrodomésticos y marcas seleccionadas. Tiene un tope de reintegro de $1.000 por transacción y $15.000 mensuales, y no es acumulable con otras promociones.
En los otros comercios adheridos, el tope de reintegro es de $1.000 por transacción, incluye a todos los productos y es acumulable con otras promociones. Para verificar si un comercio se encuentra adherido, es posible ingresar a la web de ANSES y buscarlo en la sección de “Comercios”.
