Beneficios de ANSES: descuentos y reintegros para jubilados y pensionados

Si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Nación, tenés un reintegro del 5% adicional (con un tope semanal de $5000 y mensual de $20.000) en tus compras con tarjeta de débito o crédito, usando la app BNA+ MODO, en distintos supermercados.

Si cobrás tus haberes de jubilación o pensión en el Banco Galicia, tenés hasta un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés en compras con tarjetas de débito o crédito (con tope $20.000 mensuales en supermercados, y $12.000 en farmacias y ópticas).

Quienes cobran sus haberes por el Banco Supervielle tienen un descuento del 20% (con tope de $25.000) en las compras con tarjeta de débito en distintos supermercados los días martes, o pagando con QR (con tope de $15.000). De esta manera, combinando ambos medios de pago se alcanza un tope de reintegro de $40.000. Además, un 50% de descuento en el rubro farmacias los días martes, tanto con tarjeta de débito, como con QR (con tope de $12.000 combinando ambos medios de pago) o 3 cuotas sin interés en farmacias adheridas, todos los días, con tarjeta de crédito.

Si las compras son a través de la tienda Supervielle de Mercado Libre se accede a un 15% de descuento con tarjeta de débito (tope $10.000) los días martes (en farmacias) y miércoles (en supermercados); y todos los días 3 cuotas con tarjeta de crédito, con excepción de los jueves que otorga hasta 12 cuotas sin interés.