Caja de Jubilaciones y Pensiones Santa Fe: cuándo cobran los jubilados en octubre de 2025

Ya se oficializó el calendario de pagos del mes. Conocé las fechas clave de acreditación de haberes.

Buenas noticias para los beneficiarios de la Caja de Santa Fe.

La Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Santa Fe es el organismo encargado de administrar los haberes de jubilados y pensionados estatales, asegurando que reciban sus prestaciones de modo ordenado y transparente. A lo largo de los años, ha implementado mecanismos para anticipar y difundir los cronogramas brindando previsibilidad.

Para este mes de octubre, la Caja oficializó el calendario de pagos correspondiente, informando las fechas en que los diferentes grupos de beneficiarios y beneficiarias podrán cobrar sus haberes según montos o escalas establecidas. Si bien el calendario se desarrolla durante la primer semana de octubre, los pagos corresponden al mes de septiembre.

Cronograma de pagos para los jubilados de Santa Fe en octubre 2025 El calendario oficial de pagos de haberes para octubre refleja una continuidad con los esquemas anteriores: los montos más bajos recibirán su acreditación al inicio del mes, mientras que los demás beneficiarios lo harán en días posteriores, quedando establecido de esta manera:

Miércoles 1 de octubre : Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000 .

: Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.040.000 . Lunes 6 de octubre: Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $1.040.000.

Además, entre el 2 y el 7 de octubre, también se liquidarán los sueldos de los docentes y trabajadores activos que dependen de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe.