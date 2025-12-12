Cuándo cobro ANSES: todas estas personas recibirán sus depósitos la próxima semana de diciembre 2025 + Seguir en









El organismo previsional informó quienes cobran en la tercer semana del último mes del año que viene con aumentos, aguinaldo y extras.

ANSES informó quiénes reciben sus haberes la tercer semana de diciembre con aumento y extras. ambito.com

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los pagos para la tercer semana de diciembre 2025, que incluyen jubilaciones, pensiones y asignaciones con los ajustes correspondientes. Los beneficiarios recibirán sus depósitos según un calendario organizado por la terminación del DNI, con montos actualizados que incorporan el aumento del 2,34% y, en algunos casos, el aguinaldo y el bono de $70.000.

El ajuste se aplicó a todas las prestaciones, en línea con el Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales en lugar de trimestrales. Este incremento busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.

ANSES billetes.webp Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre 2025 Los montos de las prestaciones quedaron definidos de la siguiente manera tras el ajuste del 2,34%:

Jubilación mínima : $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39)

Jubilación máxima : $2.293.160,10 (con aguinaldo: $3.439.000)

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77 (con bono y aguinaldo: $479.055,51)

Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez : $238.615,71 (con bono y aguinaldo: $427.923,57)

Pensión Madre de 7 hijos: $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39) Los haberes actualizados de las asignaciones en diciembre:

Asignación Universal por Hijo (AUH) : $122.471,72 por menor (pago mensual: $97.974, con retención del 20% hasta presentar la Libreta AUH)

Asignación por Hijo con Discapacidad : $398.775,21 (pago mensual: $318.957,60, con retención del 20%)

Asignación por Embarazo : $122.467 (pago mensual: $97.974)

Tarjeta Alimentar (complemento) :

Un hijo: $52.250



Dos hijos: $81.936



Tres o más hijos: $108.062

Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025 Los beneficiarios recibirán sus pagos según la terminación de su DNI durante la próxima semana: Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 12 de diciembre

DNI terminados en 4: 15 de diciembre

DNI terminados en 5: 16 de diciembre

DNI terminados en 6: 17 de diciembre

DNI terminados en 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8: 19 de diciembre

DNI terminados en 9: 22 de diciembre Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0: 10 de diciembre

DNI terminados en 1: 11 de diciembre

DNI terminados en 2: 12 de diciembre

DNI terminados en 3: 15 de diciembre

DNI terminados en 4: 16 de diciembre

DNI terminados en 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6: 18 de diciembre

DNI terminados en 7: 19 de diciembre

DNI terminados en 8: 22 de diciembre

DNI terminados en 9: 23 de diciembre Asignación por Prenatal y Maternidad: DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero

