Cuándo cobro ANSES: todas estas personas recibirán sus depósitos la próxima semana de diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los pagos para la tercer semana de diciembre 2025, que incluyen jubilaciones, pensiones y asignaciones con los ajustes correspondientes. Los beneficiarios recibirán sus depósitos según un calendario organizado por la terminación del DNI, con montos actualizados que incorporan el aumento del 2,34% y, en algunos casos, el aguinaldo y el bono de $70.000.
El ajuste se aplicó a todas las prestaciones, en línea con el Decreto 274/2024, que establece actualizaciones mensuales en lugar de trimestrales. Este incremento busca proteger el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación.
Monto de las prestaciones de ANSES en diciembre 2025
Los montos de las prestaciones quedaron definidos de la siguiente manera tras el ajuste del 2,34%:
Jubilación mínima: $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39)
Jubilación máxima: $2.293.160,10 (con aguinaldo: $3.439.000)
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.624,77 (con bono y aguinaldo: $479.055,51)
Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $238.615,71 (con bono y aguinaldo: $427.923,57)
Pensión Madre de 7 hijos: $340.879,59 (con bono y aguinaldo: $581.319,39)
Los haberes actualizados de las asignaciones en diciembre:
Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.471,72 por menor (pago mensual: $97.974, con retención del 20% hasta presentar la Libreta AUH)
Asignación por Hijo con Discapacidad: $398.775,21 (pago mensual: $318.957,60, con retención del 20%)
Asignación por Embarazo: $122.467 (pago mensual: $97.974)
Tarjeta Alimentar (complemento):
Un hijo: $52.250
Dos hijos: $81.936
Tres o más hijos: $108.062
Complemento Leche 1000 Días: $42.711 por hijo menor de 3 años
Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de diciembre 2025
Los beneficiarios recibirán sus pagos según la terminación de su DNI durante la próxima semana:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo:
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4: 12 de diciembre
DNI terminados en 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6: 15 de diciembre
DNI terminados en 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8: 16 de diciembre
DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo:
DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 19 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas:
DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 12 de diciembre
DNI terminados en 4: 15 de diciembre
DNI terminados en 5: 16 de diciembre
DNI terminados en 6: 17 de diciembre
DNI terminados en 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8: 19 de diciembre
DNI terminados en 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo:
DNI terminados en 0: 10 de diciembre
DNI terminados en 1: 11 de diciembre
DNI terminados en 2: 12 de diciembre
DNI terminados en 3: 15 de diciembre
DNI terminados en 4: 16 de diciembre
DNI terminados en 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6: 18 de diciembre
DNI terminados en 7: 19 de diciembre
DNI terminados en 8: 22 de diciembre
DNI terminados en 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad:
DNI terminados en 0 y 1: 15 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: 16 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: 17 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: 18 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento):
- Todas las terminaciones de DNI: del 10 de diciembre al 12 de enero
