Calculadora ANSES: ¿Cuánto dinero neto de bolsillo recibe un jubilado en julio?

La movilidad elevará los haberes y el bono de $70.000 seguirá vigente para quienes cobran ingresos mínimos.

El incremento de julio ya fue confirmado por ANSES y se suma al bono extraordinario que continuará vigente para los haberes más bajos.

ANSES aplicará en julio una nueva actualización para jubilaciones y pensiones. El incremento será del 2,15% , porcentaje que surge de la inflación de mayo informada por el INDEC y utilizada por la fórmula de movilidad vigente. Además, el Gobierno confirmó la continuidad del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de menores ingresos.

Con estos dos componentes , muchos beneficiarios buscan calcular cuánto dinero recibirán durante julio. La respuesta depende del haber que percibe cada persona y de si accede al bono completo o a un refuerzo proporcional.

Para los jubilados que cobran por encima del haber mínimo, el cálculo cambia debido a la aplicación del esquema de compensación que utiliza ANSES para distribuir el refuerzo extraordinario.

El mecanismo que usa ANSES es sencillo. Primero se toma el haber vigente de junio y se aplica el aumento del 2,15%, correspondiente a la movilidad de julio. Así, la jubilación mínima de $403.317,99 se transforma en un haber de $411.989,33, tras la actualización.

Una vez determinado el nuevo haber, se analiza si corresponde el bono extraordinario. Los jubilados que perciben la mínima recibirán el refuerzo completo de $70.000. Así, el monto final será de $481.989,33.

Quienes cobran PUAM también verán reflejado el incremento por movilidad. El haber bruto alcanzará $329.494,36 y, con la incorporación del bono completo, el ingreso total asciende a $399.494,36. En el caso de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez, el haber básico rondará los $288.000. Con el bono de $70.000, el ingreso final supera los $358.000.

anses

¿Quiénes cobran el bono proporcional? La fórmula de compensación técnica de ANSES

El bono de $70.000 no se paga exclusivamente a quienes cobran la jubilación mínima. ANSES también otorga un refuerzo proporcional a jubilados y pensionados cuyos haberes superan la mínima, pero no alcanzan un determinado umbral de ingresos.

El objetivo es que ningún beneficiario dentro de ese esquema quede por debajo del monto de referencia definido por el Gobierno. Por eso, cuando el haber previsional supera la jubilación mínima, el bono se reduce progresivamente. Quienes perciben ingresos más elevados dejan directamente de acceder al beneficio extraordinario.

ANSES computadora

¿Hay que hacer algún trámite para recibir el extra de $70.000?

No. El bono extraordinario se liquida de manera automática junto con el haber mensual. Los jubilados y pensionados que cumplen los requisitos establecidos por ANSES no necesitan realizar ninguna inscripción, gestión presencial ni presentación de documentación adicional. La acreditación se efectúa directamente en la misma cuenta donde el beneficiario cobra su prestación previsional.

El organismo incorpora el monto correspondiente dentro de la liquidación mensual y lo refleja en el recibo de haberes disponible en Mi ANSES. Los beneficiarios pueden verificar previamente el detalle de su liquidación ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma oficial.

Ahí aparece discriminado el haber previsional, el bono extraordinario y cualquier otro concepto incluido en la liquidación mensual.

Aguinaldo

Cronograma oficial de cobro para las jubilaciones mínimas en julio

ANSES ya confirmó las fechas de pago correspondientes a julio para jubilados y pensionados. Los titulares de haberes mínimos comenzarán a cobrar a partir del 8 de julio, según la terminación del DNI.

DNI terminados en 0: 8 de julio

DNI terminados en 1: 10 de julio

DNI terminados en 2: 13 de julio

DNI terminados en 3: 14 de julio

DNI terminados en 4: 15 de julio

DNI terminados en 5: 16 de julio

DNI terminados en 6: 17 de julio

DNI terminados en 7: 20 de julio

DNI terminados en 8: 21 de julio

DNI terminados en 9: 22 de julio

Las liquidaciones estarán disponibles previamente en Mi ANSES, para que cada beneficiario pueda consultar el detalle de su cobro antes de la fecha de acreditación.