Calles anegadas y 100 milímetros de agua: las imágenes de las inundaciones en el AMBA

Desde la madrugada del viernes la lluvia azota al AMBA a la par de una alerta naranja emitida por el SMN. Diversos sitios señalaron la caída de 100 mm de agua y más.

La Panamericana inundada por las intensas lluvias que ya superaron los 100 mm..

En las últimas horas se registraron lluvias en diversas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta naranja. Las mismas están acompañadas de inundaciones y demoras en el tránsito .

Las redes sociales se volvieron el escenario de diversas imágenes y videos que exhibieron calles azotadas por el agua y con autos cubiertos en zonas como San Martín, Villa Martelli y puntos de conexión como la Autopista Panamericana , entre otros.

El SMN emitió este viernes un nuevo alerta naranja por tormentas para la madrugada de este sábado , que afectaría a distintas regiones del país.

Las redes sociales se volvieron el escenario de diversas imágenes y videos que exhibieron calles azotadas por el agua.

Según el parte oficial, el fenómeno podría incluir abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas superiores a los 100 kilómetros por hora y caída de granizo .

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias .

inundación tecnopolis Así se ve la inundación desde una estación de servicio en la zona de Tecnópolis, en Villa Martelli. @Tiempo_AMBA

La autopista Panamericana presentó dificultades en la circulación debido a que el agua llegaba a tapar a los vehículos que transitaban. DE acuerdo al sitio @Tiempo_AMBA cayeron "más de 100 mm" y varios barrios de PBA y CABA están "completamente inundados".



Por su parte, el Observatorio Central de Buenos Aires relevó que rige una precipitación acumulada de 115 mm para la zona porteña con una humedad del 95%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SMN_OCBA/status/1982056620516311331&partner=&hide_thread=false Datos de 09h

Temperatura 15.5°C

Humedad 95%

Presión 1005.1 hPa

Viento S 13 Km/h..

Cielo cubierto

Visibilidad 9 Km reducido por lluvias.

Precipitación acumulada 115 mm. — Observatorio Central Buenos Aires (@SMN_OCBA) October 25, 2025

A los destrozos generados por la naturaleza, se sumó también un desperfecto técnico en las primeras horas del viernes tras la rotura de un caño de agua en el barrio porteño de Belgrano. El mismo generó complicaciones en el tránsito y los vecinos denunciaron que es la segunda vez en el mes que se rompía.

panamericana inundada Las ráfagas de viento fueron superiores a los 100 kilómetros por hora. @Tiempo_AMBA

Inundaciones AMBA AMBA sigue afectado por las intensas lluvias.

Un caño de agua se rompió en Belgrano y generó inundaciones y caos de tránsito

Un caño de agua se rompió en el barrio porteño de Belgrano y generó inundaciones sobre la calle La Pampa. El desperfecto, que se suma a los destrozos registrados este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por el paso del temporal, se originó por una obstrucción según confirmó C5N.

Por su lado, personal operativo y técnico de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (Aysa), la empresa del caño, se encuentra en la zona para evitar que la situación se agrave.

El desperfecto generó inconvenientes tanto para la circulación peatonal como vehicular, a la par de que el agua superó la altura de las veredas. Así, llegó a entrar a algunos edificios y a impedir el movimiento de los autos estacionados ahí.