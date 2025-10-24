Un caño de agua se rompió en Belgrano y generó inundaciones y caos de tránsito







La inundación sucedió en la calle Pampa, a metros de Figueroa Alcorta. El desperfecto se suma a los destrozos del temporal que azota al AMBA y vecinos afirmaron que es la segunda rotura en el mes.

El desperfecto ocurrió en la calle Pampa, a metros de Figueroa Alcorta. Captura: C5N

Un caño de agua se rompió en el barrio porteño de Belgrano y generó inundaciones sobre la calle La Pampa. El desperfecto, que se suma a los destrozos registrados este viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por el paso del temporal, se originó por una obstrucción según confirmó C5N.





Por su lado, personal operativo y técnico de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A (Aysa), la empresa del caño, se encuentra en la zona para evitar que la situación se agrave.

Inundaciones en Belgrano por la rotura de un caño de agua El desperfecto generó inconvenientes tanto para la circulación peatonal como vehicular, a la par de que el agua superó la altura de las veredas. Así, llegó a entrar a algunos edificios y a impedir el movimiento de los autos estacionados ahí.

Por su lado, el personal de Aysa evalúa cerrar las válvulas en el lugar mientras el efecto del agua ablandó la tierra de algunas zonas hasta generar barro. Además, se conoció que es la segunda rotura del caño en el mes y los Bomberos de la Ciudad se acercaron a ayudar para sacar a los autos dificultados por la subida del agua.

inundacion belgrano El desperfecto generó inconvenientes tanto para la circulación peatonal como vehicular. C5N Las tormentas dejaron destrozos tras su paso por la provincia de Buenos Aires La llegada de este viernes está marcada por un alerta amarilla por fuertes tormentas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde la madrugada se vivió la actividad con el avance de un sistema frontal frío que impactó en diferentes localidades de la provincia dejando una serie de destrozos.

Durante la noche, zonas como Junín registraron daños en viviendas, caída de árboles, voladuras de techos y cortes de luz, según informó La Noticia 1. Las ráfagas de viento, que alcanzaron los 90 km/h, provocaron la voladura de parte de la estructura del cielorraso de un supermercado ubicado en las inmediaciones de la Ruta 7. Por la intensidad de la tormenta, el intendente Pablo Petrecca activó el protocolo de emergencias y dispuso el despliegue de cuadrillas municipales, bomberos y fuerzas de seguridad para atender los incidentes.

Temas Belgrano

AySA

Inundaciones

AMBA