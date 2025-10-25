Fue en medio de una alerta naranja en el AMBA. Se trató de una descompensación en su vehículo y no se lo pudo reanimar.

Las inundaciones de más de 100 mm se registraron también en General Paz, donde murió este hombre.

En medio de una alerta naranja por intensas lluvias en el Área Metropolitana de Buenos Aires , ya se registró un muerto. Se trata de un hombre que primero se descompensó en su vehículo al quedar varado a la altura de Beiró, sobre la General Paz.

Según confirmó el Observatorio Central Buenos Aires, dentro de CABA se acumularon 115 mm de agua tras las lluvias y además rige un 95% de humedad.

Una automovilista contó a TN que, junto a su hija, estaban a la altura de Beiró cuando la acumulación de agua pasó a niveles críticos: " Tuvimos que bajar del auto porque nos estábamos ahogando", sostuvo.

Y agregó: “No sabíamos qué hacer. Llamé al 140 y me dijeron que no me podían venir a rescatar. Me recomendaron bajarme del auto , así que agarré a mi hija de 15 años y salimos las dos”.

Un hombre murió en General Paz tras las intensas lluvias

inundación general paz La General Paz fue uno de los primeros puntos conocidos este sábado que fueron azotados por el agua. @Tiempo_AMBA

Héctor era conductor de un vehículo de alquiler y, una vez encontrado, se sumó el equipo del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) que constató el deceso.

El titular del servicio, Alberto Crescenti, dialogó con Radio Mitre y detalló que la causa habría correspondido a "una descompensación cardíaca". También dijo que tres equipos del SAME fueron los que llegaron para reanimarlo pero "no respondió".



"Le encomendamos a la población que se abstenga de circular, está muy difícil la conducción. Lamentablemente, con este hombre se hizo lo máximo y no se lo pudo sacar", completó.

Alerta naranja en el AMBA por lluvias: se registraron inundaciones por la caída de más de 100 milímetros de agua

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) retoma una mañana lluviosa que esta vez cuenta con alerta naranja. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) extendió esta alerta al conurbano y emitió, además, alerta amarilla por tormentas y vientos para otras diez provincias.

Desde la madrugada del viernes, el AMBA enfrenta jornadas de lluvias: al igual que ese día, este sábado amaneció con precipitaciones y hasta se registraron cerca de 100 mm de acumulación y zonas inundadas.