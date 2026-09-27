Cambios en el ex Potenciar Trabajo: confirmaron quiénes cobran los $78.000 de ANSES en octubre

El Programa de Acompañamiento Social mantiene una asignación mensual de $78.000 para sus titulares activos. Quiénes pueden cobrarla y qué requisitos deben cumplir.

El Programa de Acompañamiento Social continúa con una asignación mensual de $78.000 para quienes mantienen la condición de titulares y cumplen las condiciones del régimen.

Las personas que permanecen dentro del Programa de Acompañamiento Social (PAS) que otorga la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) recibirán en octubre una nueva asignación mensual de $78.000 . El beneficio forma parte del esquema que reemplazó al antiguo Potenciar Trabajo y alcanza exclusivamente a quienes ya tienen la condición de titulares y cumplen con los requisitos establecidos.

Aunque suele vincularse este pago con ANSES, el PAS depende del Ministerio de Capital Humano . La normativa vigente establece que la asignación es mensual, no remunerativa y está sujeta al cumplimiento de determinadas corresponsabilidades y condiciones de permanencia.

El PAS está destinado exclusivamente a personas que ya revisten la condición de titulares del programa y cumplen con las demás exigencias del régimen. Entre sus principales destinatarios se encuentran mujeres y hombres de 50 años o más en situación de vulnerabilidad .

La asignación mensual establecida por la normativa es de $78.000 y no se trata de un monto que se actualice automáticamente todos los meses por inflación. El pago queda sujeto a la verificación de las corresponsabilidades y al cumplimiento de las restantes disposiciones del programa.

Además, quienes ya son titulares no necesitan realizar una nueva inscripción ni recurrir a intermediarios para continuar cobrando. La información oficial del programa indica expresamente que no es necesario realizar una gestión nueva para mantener el beneficio.

Fin del programa Volver al Trabajo: cuál es la diferencia con Acompañamiento Social

El esquema surgió a partir de la transformación del antiguo Potenciar Trabajo, cuyos titulares fueron derivados a distintos programas. El PAS quedó destinado a un grupo específico vinculado con situaciones de vulnerabilidad, mientras que Volver al Trabajo se orientó principalmente a la inserción y capacitación laboral.

La normativa vigente estableció para el Programa de Acompañamiento Social una duración de 48 meses, contados desde la entrada en vigencia de la Resolución 84/2024 y sujetos a disponibilidad presupuestaria. Por lo tanto, la continuidad del PAS está contemplada más allá de 2026.

De esta manera, los $78.000 de octubre corresponden al PAS y no deben interpretarse como una prórroga general del antiguo Potenciar Trabajo. El derecho al cobro depende de conservar la condición de titular y cumplir las reglas específicas del programa.

ANSES

Las condiciones clave para no perder los $78.000 mensuales

Para cobrar la asignación es necesario cumplir determinadas corresponsabilidades. Entre ellas se encuentran la presentación de documentación sobre controles de salud durante el embarazo, cuando corresponda, y los comprobantes de vacunación de los menores a cargo. También se exige acreditar la regularidad escolar de los niños y niñas menores a cargo.

El programa también establece la realización de cursos específicos a través de la plataforma Formando Capital Humano, destinados a promover oportunidades de formación y capacitación. El incumplimiento de las condiciones previstas puede afectar la continuidad del beneficio.

La normativa contempla además distintas causales de egreso, entre ellas la renuncia del titular, el fallecimiento, la falsedad u omisión de información y el incumplimiento de determinadas condiciones de permanencia. También puede producirse la baja cuando aparece alguna de las incompatibilidades establecidas por el régimen.

Trabajo en blanco y programas sociales: la lista de cobros compatibles

El cobro de los $78.000 puede ser compatible con determinadas prestaciones sociales. Entre ellas aparecen la AUH, la Asignación por Embarazo para Protección Social, las prestaciones alimentarias y determinadas ayudas habitacionales o de protección familiar otorgadas por organismos estatales.

También existen modalidades de trabajo compatibles. La regulación contempla al Monotributo Social, el Monotributo categoría A y determinados trabajadores independientes promovidos, además de personal de casas particulares, trabajadores temporarios o estacionales y otras modalidades específicas.

En el caso del empleo formal, pueden continuar dentro del programa quienes tengan una remuneración bruta mensual inferior a un Salario Mínimo, Vital y Móvil, siempre que cumplan las restantes condiciones. En cambio, existen incompatibilidades vinculadas con determinadas jubilaciones y pensiones, más de un inmueble, vehículos de menos de 10 años, embarcaciones, aeronaves y otras situaciones patrimoniales o de ingresos.