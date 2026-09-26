ANSES: la buena noticia sobre los turnos presenciales

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) modificó el sistema para solicitar turnos presenciales y habilitó a los ciudadanos a elegir en qué oficina quieren hacer sus trámites. La principal novedad es que ya no están limitados a la delegación que el sistema asignaba como más cercana al domicilio registrado.

La opción está disponible al momento de sacar el turno desde la página oficial . El sistema mantiene como primera referencia la oficina más próxima, pero permite buscar otra sede por provincia y seleccionar una alternativa más conveniente. La modificación alcanza a los trámites que requieren atención presencial y apunta a facilitar el acceso a las distintas delegaciones.

Hasta la modificación del sistema, al iniciar una solicitud el ciudadano recibía como referencia la oficina más cercana al domicilio que figuraba en la base de datos de ANSES. Esa sede podía ser utilizada para gestionar el trámite, pero la nueva modalidad amplía las alternativas disponibles.

Ahora, después de elegir el trámite y completar el número de CUIL, el sistema permite buscar oficinas por provincia . De esa manera, el usuario puede revisar las opciones disponibles y elegir dónde quiere ir , siempre de acuerdo con los turnos que tenga habilitados cada delegación. La posibilidad de concurrir a distintas delegaciones busca reducir traslados innecesarios y las barreras geográficas .

La posibilidad de seleccionar otra sede es útil cuando la oficina más cercana al domicilio no coincide con el lugar donde la persona pasa habitualmente sus días . Una de las situaciones contempladas por el cambio es la de quienes trabajan lejos de su casa y necesitan resolver una gestión durante la jornada laboral.

También puede ser conveniente para quienes se encuentran de viaje o tienen una residencia transitoria en otra localidad. En esos casos, la nueva modalidad permite buscar una oficina en la zona donde se encuentra la persona, sin necesidad de modificar el domicilio registrado en ANSES.

Otro punto es la disponibilidad. Si la sede sugerida por el sistema no tiene turnos cercanos, el usuario puede revisar otras oficinas y encontrar una fecha diferente. La posibilidad no implica que todas las delegaciones tengan cupos para todos los trámites: la oferta depende de la capacidad operativa y de los turnos disponibles en cada oficina.

Modificación y cancelación de citas: todo lo que tenés que saber

Una vez solicitado un turno, ANSES permite consultar y cancelar las citas otorgadas a través de mi ANSES. La plataforma digital sirve para revisar las gestiones asignadas y administrar los turnos sin necesidad de asisitir a una oficina. Para solicitar una nueva cita, el procedimiento empieza en la página oficial de ANSES, dentro de la sección destinada a turnos. Ahí se selecciona el trámite correspondiente y se ingresa el CUIL del titular. Se verifican los datos de contacto y se continúa con la búsqueda de la oficina.

La modificación más importante aparece justamente en esta instancia. En lugar de quedar restringido a la delegación sugerida por cercanía, el usuario puede buscar por provincia y elegir otra sede disponible. Una vez seleccionados el lugar, el día y el horario ofrecidos por el sistema, se confirma la solicitud.

El organismo mantiene distintos trámites que pueden completarse directamente desde mi ANSES o Atención Virtual, por lo que no siempre es necesario pedir una cita presencial. En el propio sistema de turnos, ANSES informa cuando una gestión puede completarse online o cuando una prestación puede hacerse sin turno previo.