La Caja de Jubilaciones en el XXII Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría 2026

Una experiencia institucional cordobesa fue presentada ante especialistas de distintas disciplinas durante un encuentro nacional dedicado a las nuevas formas de abordar la vejez.

La jornada reunió a especialistas y representantes de distintas instituciones vinculadas con el estudio del envejecimiento.

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba participó del XXII Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría 2026 , realizado el 27 y 28 de agosto en el Hotel Sheraton de Mar del Plata. El encuentro reunió a profesionales, investigadores y especialistas vinculados con el envejecimiento y la atención de las personas mayores.

La propuesta cordobesa estuvo vinculada con el trabajo que se desarrolla desde El Illia , el espacio recreativo y cultural destinado a personas mayores que depende de la Caja. La experiencia fue incluida dentro de una mesa dedicada a las necesidades de cuidado y a la formación en este campo, con una mirada que excede la atención sanitaria y contempla también la participación, los vínculos y el desarrollo personal.

Bajo el lema “Envejecer en un mundo que cambia: saberes y prácticas en el contexto actual” , el congreso puso sobre la mesa distintos desafíos relacionados con la longevidad. El programa incluyó temas como envejecimiento saludable, políticas sociales, seguridad social, economía plateada, innovación tecnológica, derechos humanos, cuidados y participación social.

La participación de la Caja se concretó a través de la presentación titulada “La Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba como modelo de gestión: las Personas Mayores en El Illia” , a cargo de la doctora Liliana Tarditi. La exposición formó parte de una mesa que reunió experiencias de distintos puntos del país vinculadas con el cuidado y la formación de quienes trabajan con personas mayores.

Mar del Plata fue sede de una nueva edición del congreso que convocó a referentes de distintas disciplinas.

El caso cordobés permitió mostrar una perspectiva que pone el foco en las personas mayores como protagonistas de sus propios proyectos de vida. En ese sentido, El Illia funciona como un espacio donde se combinan propuestas culturales, educativas, recreativas y de participación social.

La experiencia se inscribe en una concepción de la vejez que no queda limitada a cuestiones médicas o previsionales. El congreso abordó precisamente la necesidad de pensar los envejecimientos desde múltiples dimensiones, considerando que las trayectorias personales son diversas y que las necesidades pueden cambiar según cada contexto.

Dentro de la programación también hubo espacios dedicados a la economía plateada, el deporte para personas mayores, la discriminación por edad, la formación en cuidados y las políticas públicas. Esa variedad muestra hasta qué punto la gerontología actual trabaja sobre un abanico amplio de cuestiones que atraviesan la vida cotidiana.

Políticas públicas para un envejecimiento activo y saludable

Uno de los puntos que atravesó el congreso fue la relación entre envejecimiento y políticas públicas. El programa incluyó un taller específico sobre cómo pensar un sistema de cuidados adecuado para las personas mayores en la Argentina y una mesa dedicada a políticas públicas y derechos humanos.

En ese marco, la experiencia de Córdoba aparece vinculada con una concepción de las políticas para jubilados y pensionados que incorpora actividades sociales y comunitarias, además de las prestaciones propias del sistema previsional.

El Illia es una de las herramientas mediante las cuales la Caja desarrolla ese enfoque. Sus propuestas abarcan talleres, actividades culturales y espacios de encuentro que buscan mantener activa la participación de las personas mayores. Durante 2026, además, la institución avanzó en la llegada de estas iniciativas al interior provincial.

Un ejemplo es Villa María, donde la Municipalidad y la Caja firmaron un convenio para desarrollar una extensión institucional de El Illia. El acuerdo contempla talleres educativos, recreativos, culturales y de participación comunitaria, con propuestas gratuitas para las personas mayores de la ciudad.

El convenio permitió sumar actividades financiadas por la Caja dentro de una oferta más amplia que incluye yoga, tai chi, inglés, nuevas tecnologías, estimulación cognitiva, cine y otras propuestas. La articulación también busca atender una problemática social como la soledad no deseada, generando espacios de encuentro y participación.

El encuentro nacional contó con exposiciones, mesas de debate y actividades dedicadas a las personas mayores.

Impulsando nuevas iniciativas para jubilados y pensionados de Córdoba

La participación en Mar del Plata permitió llevar la experiencia de la Caja a un ámbito académico y profesional en el que se debatieron diferentes modelos de atención, cuidado y participación para las personas mayores. El intercambio también puso en perspectiva el trabajo que se desarrolla en Córdoba y sus posibilidades de crecimiento.

En los últimos meses, la Caja sumó propuestas relacionadas con alfabetización digital, actividades recreativas, deporte, cultura y participación comunitaria. También impulsó acciones destinadas a promover el buen trato y combatir situaciones de discriminación asociadas a la edad.

La extensión territorial es otro de los desafíos que aparecen en este recorrido. La apertura de una sede de El Illia en Villa María constituye una experiencia concreta de descentralización de estas propuestas, mientras que otras acciones de la Caja apuntan a acercar actividades a distintas comunidades.