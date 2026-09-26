Una policía se descompuso en la Casa Rosada y fue trasladada en helicoptero + Agregar ámbito en









El movimiento de la aeronave motivo una aclaración oficial para evitar especulaciones sobre el presidente Javier Milei, quien se encontraba en la Quinta de Olivos.

La oficial trabaja en la comisaría de la Casa Rosada. Mariano Fuchila

Una mujer policía se descompuso este sábado en la Casa Rosada y tuvo que ser trasladada en helicóptero al Hospital Churruca. La oficial se desempeña en la Comisaría de la sede central de gobierno. El movimiento de la aeronave motivo una aclaración oficial para evitar especulaciones sobre el presidente Javier Milei, quien se encontraba en la Quinta de Olivos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hecho fue confirmado a Ámbito por fuentes de Casa Rosada. Según se supo, la oficial, identificada como Berta Benítez, sufrió un cuadro de convulsiones que preocupó a sus superiores. Rápidamente fue atendida y trasladada al Hospital Churruca, ubicado en el barrio porteño de Parque Patricios, cerca del lugar.

La oficial es de la Policía Federal y es parte del amplio esquema de seguridad de la Casa Rosada. El organismo encargado de centralizar y coordinar todo el esquema es la Casa Militar, conducida por las Fuerzas Armadas, actualmente a cargo de la Quinta de Olivos. Esta entidad distribuye la custodia del palacio de gobierno y del Presidente con la Policía Federal, el Regimiento de Granaderos a Caballo, y otras fuerzas provinciales y porteña.

Olivos: el Gobierno niega sobrecompras, reincorpora a despedidos y crece la interna en Casa Rosada El Gobierno decidió salir a responder a las denuncias por supuestas irregularidades en la compra de alimentos para la Quinta de Olivos. Una auditoría realizada sobre las contrataciones, a la que accedió Ámbito, concluyó que no existió la sobrecompra denunciada y que parte de los cuestionamientos surgió de tomar como consumo efectivo las cantidades máximas contempladas en órdenes de compra abiertas, según explicaron fuentes oficiales.

La Casa Rosada elaboró cuadros comparativos con contrataciones de años anteriores y con las cantidades efectivamente solicitadas. Hay un elemento que en el Gobierno consideran particularmente favorable para su explicación: algunos de los períodos utilizados para la comparación corresponden a los años de la pandemia o a su salida, cuando la presencialidad en las dependencias oficiales era sustancialmente menor.

Actualmente, según datos que manejan en Presidencia, unas 2.000 personas trabajan en Casa Rosada y alrededor de 1.300 utilizan diariamente el servicio de comida. En la Quinta de Olivos, en tanto, se calculan unos 130 comensales con dos servicios diarios, es decir, unas 260 comidas.

Temas Casa Rosada