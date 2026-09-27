Con cortes y recorridos limitados, así funcionarán los trenes de las líneas Mitre y Sarmiento este domingo 27 de septiembre + Agregar ámbito en









Las tareas de infraestructura demandan más tiempo del disponible durante las franjas nocturnas habituales, por lo que se implementará un esquema especial para completar los trabajos.

Los trenes que tendrán cambios este fin de semana y cómo funcionarán.

Los pasajeros que utilicen las líneas Mitre y Sarmiento deberán tener en cuenta cambios en el servicio durante este fin de semana. El ramal Retiro-Tigre no funcionará, mientras que José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán con recorridos acotados. Este domingo, en el Sarmiento, el servicio llegará solamente hasta Castelar.

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Las modificaciones responden a distintos trabajos de infraestructura que necesitan más tiempo de intervención que el disponible durante las franjas nocturnas en las que habitualmente no circulan formaciones.

En el caso del Mitre, el ramal Retiro-Tigre estará completamente suspendido sábado y domingo. Por su parte, los servicios hacia José León Suárez y Bartolomé Mitre no llegarán hasta Retiro: funcionarán entre Belgrano R y cada una de esas cabeceras.

Uno de los frentes de trabajo estará ubicado en el ramal Tigre. Las tareas se desarrollarán en las zonas de San Isidro y Olivos e incluirán la renovación de aparatos de vía, mecanismos que permiten modificar el recorrido de una formación entre diferentes vías.

En San Isidro se intervendrá el aparato ubicado entre Sáenz Peña y Alem. En Olivos, en tanto, los trabajos se realizarán sobre el dispositivo situado entre Villate y Corrientes.

Estas obras forman parte del proyecto de renovación integral del ramal Tigre, que, según la información difundida, ya superó el 80% de avance dentro de la Emergencia Ferroviaria. Hasta ahora se renovaron más de 35 kilómetros de vías, 38 de los 47 kilómetros de tercer riel, 13 cuadros de estaciones, 24 pasos a nivel, 39 puentes y alcantarillas y dos aparatos de vía. Fin de semana con cambios en los trenes. Qué pasará con el Sarmiento Este domingo también habrá una modificación en la línea Sarmiento. El ramal Once-Moreno prestará servicio únicamente entre Once y Castelar, por lo que no habrá trenes entre Castelar y Moreno durante esa jornada. La interrupción estará vinculada con trabajos de renovación del sistema de señalamiento. Las tareas incluyen el reemplazo del cableado y de los circuitos de vía entre Merlo y San Antonio de Padua. Una vez finalizadas las obras, está previsto que este lunes el Sarmiento vuelva a operar con su recorrido y frecuencias habituales. El cronograma, de todos modos, queda sujeto a las condiciones meteorológicas. Si el clima no permite realizar los trabajos con normalidad, las intervenciones podrían suspenderse y ser reprogramadas.

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