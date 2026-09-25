Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del viernes 25 de septiembre + Agregar ámbito en









ANSES confirmó su calendario de pagos para septiembre 2026. De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,11%, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

ANSEs activará su calendario de pagos. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó su calendario de pagos para septiembre 2026. Además, el organismo anunció un aumento del 2,11%, correspondiente al dato de la inflación de julio analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

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También continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000, junto con el haber actualizado, a un grupo de jubilados y pensionados.

Montos de jubilaciones y pensiones de ANSES en septiembre Jubilación mínima: $498.633,20 ( $428.633,20 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $412.872,97 ( $342.872,97 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $373.013,85 ( $300.013,85 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión para Madres de 7 hijos: $499.591,22 ( $428.591,22 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.824.694,49 a $2.884.296

La Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $154.031 por cada menor a cargo.

La Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $501.537.

La Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $77.025. Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2026 El calendario de septiembre empezó el martes 8 y, como todos los meses, se organiza de acuerdo con la terminación del DNI. Para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son las siguientes:

DNI terminado en 0: martes 8 de septiembre

DNI terminado en 1: miércoles 9 de septiembre

DNI terminado en 2: jueves 10 de septiembre

DNI terminado en 3: viernes 11 de septiembre

DNI terminado en 4: lunes 14 de septiembre

DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre

DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre

DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre

DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre

DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 14 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 21 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 11 de agosto al 11 de septiembre Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de agosto al 11 de septiembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre