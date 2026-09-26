Marcha del Orgullo: la movilización será el 7 de noviembre tras un acuerdo con CABA.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo y el gobierno porteño alcanzaron un acuerdo para mantener la movilización en la fecha prevista originalmente. El entendimiento permitirá coordinar el evento con el operativo de seguridad por la llegada del papa León XIV, quien arribará al país al día siguiente.

Luego de varios días de negociaciones y diferencias públicas, la Marcha del Orgullo se realizará finalmente el sábado 7 de noviembr e en la Ciudad de Buenos Aires , tal como estaba previsto inicialmente. La decisión surgió de un acuerdo entre el gobierno porteño y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo , que trabajarán de manera conjunta para compatibilizar la movilización con el dispositivo previsto por la visita del papa León XIV .

El Pontífice llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre , un día después de la marcha, y su recorrido está pautado para dicha jornada y para el lunes 9 de noviembre, posteriormente declarado como feriado .

Desde la organización celebraron el entendimiento alcanzado después de las conversaciones con las autoridades porteñas. "gracias a la capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la llegada del Papa y garantizar las condiciones para su realización".

"El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que trabajando juntos era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos", añade el comunicado.

La resolución permitió mantener el cronograma original luego de que la administración de Jorge Macri planteara la posibilidad de trasladar la movilización al 21 de noviembre . El argumento del Gobierno porteño era que necesitaba concentrar recursos de seguridad y logística para la visita papal.

CABA también confirmó el entendimiento

El Gobierno de la Ciudad destacó el diálogo mantenido con las organizaciones y aseguró que se garantizarán las condiciones necesarias para desarrollar ambos acontecimientos.

"trabajamos junto a la gente que integra la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo para encontrar una solución que permita realizarla y, al mismo tiempo, llevar adelante el operativo previsto por la visita del Papa. El diálogo, la coordinación y la buena voluntad de todos hicieron posible este acuerdo. Vamos a trabajar para que ambos acontecimientos se desarrollen en las condiciones necesarias”.

Durante los días previos, Macri había defendido públicamente la posibilidad de modificar la fecha debido a la magnitud del operativo que requerirá la presencia de León XIV. La Comisión Organizadora, en cambio, sostuvo desde un primer momento la convocatoria del 7 de noviembre y advirtió sobre las dificultades logísticas que implicaría modificarla.

La movilización mantendrá su recorrido habitual

Con el conflicto resuelto, la 35ª edición de la Marcha del Orgullo conservará su fecha original y se desarrollará por el centro porteño. La movilización mantendrá su recorrido tradicional por el corredor de la Avenida de Mayo, entre la zona de Plaza de Mayo y el Congreso de la Nación.

De esta manera, la Ciudad y las organizaciones comenzarán a coordinar los aspectos operativos para que la Marcha del Orgullo del 7 de noviembre y la llegada de León XIV al día siguiente puedan desarrollarse con sus respectivos dispositivos de seguridad y logística.