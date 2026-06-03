Cambios en la VTV: dónde se podrá realizar la revisión técnica de vehículos a partir de ahora

La renovación viene acompañada de novedades que benefician al usuario. El trámite podrá hacerse desde talleres mecánicos privados.

El Gobierno nacional anunció una transformación en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que permitirá que talleres mecánicos privados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) , una tarea que hasta ahora estaba concentrada en plantas específicamente habilitadas para ese fin.

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La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien informó que desde este miércoles quedará abierto el registro para que establecimientos particulares puedan solicitar la autorización correspondiente.

La novedad fue difundida por Adorni a través de sus redes sociales , donde destacó que el nuevo esquema busca ampliar la oferta de lugares habilitados para realizar el trámite obligatorio.

“A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin”, escribió el funcionario.

Con esta decisión, el Ejecutivo busca modificar un sistema que durante años funcionó a través de plantas exclusivas destinadas a efectuar los controles técnicos exigidos para circular.

Qué cambiará para los conductores

La principal modificación consiste en que los propietarios de vehículos ya no dependerán únicamente de las plantas de verificación tradicionales para realizar la revisión obligatoria.

Una vez habilitados, los talleres mecánicos privados podrán ofrecer el servicio y emitir las certificaciones correspondientes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.

Desde el Gobierno consideran que esta apertura permitirá incrementar la competencia dentro del sector y facilitar el acceso al trámite para millones de conductores.

Además, sostienen que una mayor cantidad de establecimientos autorizados podría contribuir a disminuir demoras, ampliar la cobertura territorial y reducir los tiempos de espera para obtener turnos.

Cómo funcionará el nuevo registro

Según se informó, el proceso de inscripción comenzará esta semana y estará dirigido a talleres interesados en incorporarse al sistema de revisiones técnicas obligatorias.

Los establecimientos deberán acreditar una serie de condiciones técnicas y administrativas para poder operar dentro del nuevo esquema.

Las autoridades nacionales deberán definir en los próximos días cuáles serán los requisitos específicos vinculados al equipamiento, la capacitación del personal y los procedimientos de control que deberán cumplir los nuevos centros habilitados.

Pese a la modificación en los lugares donde podrá realizarse la revisión, la obligación de someter los vehículos a los controles técnicos periódicos continuará vigente.

La intención oficial es ampliar la red de prestadores sin alterar los estándares de seguridad exigidos para la circulación de automóviles, motocicletas y vehículos de transporte.

Por ese motivo, el nuevo sistema incluirá mecanismos de fiscalización y supervisión para verificar que las inspecciones se desarrollen bajo criterios equivalentes a los actualmente vigentes.

Un cambio con impacto nacional

La medida representa una de las reformas más importantes en materia de control vehicular de los últimos años y podría modificar significativamente la experiencia de los usuarios.

Hasta ahora, la mayoría de los conductores debía acudir a plantas específicas para cumplir con la VTV o la RTO, dependiendo de la jurisdicción correspondiente.

Con la incorporación de talleres particulares habilitados, el Gobierno apuesta a generar una red más amplia de centros de revisión técnica, con mayor disponibilidad de turnos y una oferta de servicios más descentralizada.

Qué falta definir

Aunque el anuncio ya fue realizado, todavía restan conocerse aspectos centrales de la implementación. Entre ellos figuran los criterios de habilitación, los protocolos de inspección, los sistemas de auditoría y las condiciones que deberán reunir los talleres para integrarse al nuevo esquema.

También será necesario establecer los mecanismos que permitan garantizar la calidad de los controles y evitar diferencias entre los distintos establecimientos autorizados.

Mientras avanzan esas definiciones, el registro comenzará a recibir solicitudes de talleres interesados en incorporarse a un sistema que, de concretarse plenamente, cambiará la forma en que millones de argentinos realizan la revisión técnica obligatoria de sus vehículos.