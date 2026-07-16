El rotundo cambio en la VTV para agosto: ¿qué autos quedan libres del pago de casi $100.000?

La revisión obligatoria mantiene beneficios para algunos conductores, mientras avanza el cronograma por patente durante el próximo mes.

La tarifa para autos particulares en la provincia de Buenos Aires supera los $97.000 y existen casos de exención o bonificación.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) sigue siendo un trámite obligatorio para circular en la provincia de Buenos Aires durante agosto, pero no todos los conductores deberán afrontar el costo completo. Con una tarifa que supera los $97.000 para los automóviles particulares de hasta 2.500 kilos, el beneficio económico cobra mayor relevancia para miles de titulares que pueden acceder a una exención total o a un descuento del 50% .

Además del valor del trámite, agosto también marca una nueva etapa del calendario de vencimientos organizado según la terminación de la patente. Por ese motivo, quienes tengan que realizar la revisión durante ese mes deberán verificar tanto la fecha que les corresponde, como la documentación necesaria para evitar multas o inconvenientes al circular.

La VTV tiene como objetivo comprobar el estado general del vehículo y garantizar que reúna las condiciones mínimas de seguridad para transitar. Sin embargo, la legislación bonaerense contempla beneficios para determinados grupos, aunque no todos acceden al mismo tipo de ayuda.

La normativa vigente establece distintos beneficios según la situación de cada titular . En algunos casos corresponde una exención total del arancel, mientras que en otros únicamente se aplica una bonificación sobre el valor final.

El beneficio más amplio alcanza a las personas con discapacidad que sean titulares del vehículo o que utilicen el auto para su traslado. Para acceder a la exención deben contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, acreditar la titularidad del dominio y presentar el comprobante de exención del impuesto automotor de ARBA. La gratuidad se aplica a un solo vehículo por persona y por año.

También se encuentran exentos determinados vehículos destinados a servicios públicos, como ambulancias provinciales y municipales, móviles de bomberos y otras unidades especiales contempladas por la reglamentación de la Provincia de Buenos Aires.

En el caso de los jubilados y pensionados, la situación es diferente. La normativa bonaerense no prevé una exención automática para todos los beneficiarios, sino una bonificación del 50% para quienes perciban hasta dos haberes mínimos jubilatorios y sean titulares de un único vehículo con VTV vigente. Para obtener ese descuento deben presentar la documentación correspondiente al momento de solicitar el beneficio.

A estos casos se suman los propietarios de vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en la provincia, además de taxis, remises y transportes escolares habilitados, que también pueden acceder a una reducción del 50% del arancel..

¿Tu patente termina en 8? El requisito obligatorio que debés conocer antes de que termine el mes

El cronograma de la VTV sigue organizándose según el último número de la patente. Durante agosto deberán realizar la verificación los vehículos cuya chapa finaliza en 8, por lo que sus titulares tienen que gestionar el turno dentro del período correspondiente para evitar circular con la revisión vencida.

Para completar el trámite es obligatorio presentar el DNI, la cédula del vehículo y la licencia de conducir vigente. La documentación también puede exhibirse en formato digital mediante la aplicación Mi Argentina.

Las plantas verificadoras funcionan con turno previo y, dependiendo del establecimiento elegido, el pago puede realizarse al momento de reservar la cita o directamente el día de la inspección. El valor es uniforme en todas las plantas habilitadas dentro de la provincia. Circular sin la revisión obligatoria puede derivar en multas y otras sanciones.

El truco legal para tener la oblea gratis si sos jubilado o tenés una discapacidad

En el caso de las personas con discapacidad, la exención del pago requiere tramitar previamente el beneficio en el sistema oficial de la VTV. Para ello es necesario presentar el Certificado Único de Discapacidad vigente, la documentación que acredita la titularidad del vehículo y el comprobante de exención del impuesto automotor. Una vez aprobada la solicitud, la revisión se realiza sin abonar el arancel correspondiente.

Los jubilados y pensionados también deben gestionar previamente la bonificación cuando reúnen las condiciones exigidas. El descuento del 50% no se aplica de manera automática, por lo que el titular debe acreditar que percibe hasta dos haberes mínimos jubilatorios y presentar el último recibo de haberes junto con la documentación del auto.