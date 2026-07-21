VTV en CABA: ¿cuándo te toca según tu patente?

Conocé cuándo vence la VTV según el último número de la patente, qué autos y motos deben realizar el trámite y cuáles son las sanciones por tenerla vencida.

La VTV es un trámite obligatorio para miles de conductores de la Ciudad de Buenos Aires y tiene como objetivo verificar que los autos y motos se encuentren en condiciones seguras para circular. El cronograma de vencimientos se organiza según el último número de la patente, por lo que cada vehículo tiene asignado un mes específico para realizar la inspección .

Además de conocer la fecha que corresponde, es importante saber desde cuándo un vehículo está obligado a realizar la verificación y qué ocurre si se circula con la VTV vencida . La normativa actual establece diferentes plazos de vigencia de la oblea, según la antigüedad y el kilometraje del rodado.

A continuación, el calendario oficial de vencimientos de la VTV en CABA , qué autos y motos deben realizar el trámite, si existe una prórroga para quienes no llegan a tiempo y cuáles son las sanciones previstas por circular sin la verificación al día.

En la Ciudad de Buenos Aires, el mes para realizar la VTV se determina según el último número de la patente del vehículo . El objetivo de este esquema es distribuir la demanda a lo largo del año y evitar la concentración de turnos en determinados períodos.

Los meses de diciembre y enero no tienen un número de patente asignado . Durante este período se pueden realizar la verificación quienes no la hicieron en el mes correspondiente, aunque esto no evita sanciones por circular con la VTV vencida. Además, el trámite puede hacerse hasta 30 días antes del mes asignado y, si se realiza fuera de término, la vigencia de la próxima oblea seguirá respetando el cronograma original, según la terminación de la patente.

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¿Qué autos y motos están obligados a hacer la verificación?

La VTV es obligatoria para todos los autos y motos de uso particular radicados en la Ciudad de Buenos Aires cuando cumplen cuatro años de antigüedad desde el patentamiento o alcanzan los 64 mil kilómetros recorridos, lo que ocurra primero. A partir de ese momento, el vehículo tiene que realizar la primera inspección en el mes correspondiente por la terminación de la patente.

Tras la primera verificación, los vehículos de entre cuatro y menos de siete años de antigüedad y con menos de 84 mil kilómetros pueden obtener una oblea con vigencia de hasta dos años. En cambio, aquellos que superen los siete años de antigüedad o los kilómetros antes mencionados deberán renovar la VTV todos los años.

¿Hay prórroga para hacer la VTV en CABA?

Actualmente, la Ciudad de Buenos Aires no contempla una prórroga general para realizar la VTV una vez vencido el plazo correspondiente. Quienes no completen el trámite durante el mes asignado pueden solicitar un turno para una fecha posterior, pero eso no los habilita a circular sin la verificación vigente.

La normativa también aclara que realizar la VTV fuera de término no modifica el cronograma de vencimientos. Es decir, aunque la inspección se haga meses después, la nueva oblea mantendrá como referencia el mes asignado originalmente según el último número de la patente.

Multas por VTV vencida: ¿de cuánto es la sanción por circular sin oblea?

Circular con la VTV vencida o sin la oblea correspondiente constituye una infracción en la Ciudad de Buenos Aires. En un control de tránsito, las autoridades pueden realizar una multa al conductor por no tener con la verificación técnica obligatoria vigente.

El valor de la sanción no es un monto fijo en pesos, ya que se calcula en Unidades Fijas (UF), cuyo importe se actualiza periódicamente. Por ese motivo, el monto de la multa puede variar con el tiempo. Incluso si el conductor ya tiene un turno asignado para realizar la VTV, podrá ser sancionado si circula con la verificación vencida hasta tanto complete el trámite y obtenga la oblea vigente.