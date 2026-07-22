Qué chequeos se recomienda hacer en el auto antes de la VTV para evitar rechazos

La verificación analiza sistemas de seguridad, emisiones, documentación y estado general del automóvil. Conocé los detalles.

Antes de llevar el vehículo a la VTV conviene revisar los puntos que más observan en la inspección para evitar rechazos y gastos inesperados.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) es un control obligatorio que evalúa las condiciones mecánicas y de seguridad de los vehículos que circulan en el país. Antes de asistir a una planta, realizar una revisión previa puede evitar que el auto sea rechazado por fallas como una luz quemada, un problema en los neumáticos o una deficiencia en los frenos.

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Durante la inspección se revisan distintos componentes del vehículo, entre ellos el sistema de frenos, dirección, suspensión, neumáticos, luces, chasis, emisiones contaminantes, nivel de ruido y elementos de seguridad. También se controla la documentación necesaria para realizar el trámite.

Uno de los puntos principales de la inspección es el sistema de frenado. Los técnicos verifican el funcionamiento del freno principal y del freno de mano, además del equilibrio de frenado entre las ruedas.

Antes de la VTV se recomienda prestar atención a señales como un pedal demasiado blando, ruidos al frenar, vibraciones en el volante o una demora mayor de lo habitual para frenar. También es importante revisar el nivel del líquido de frenos y el desgaste de pastillas y discos.

La inspección incluye el funcionamiento de luces bajas, altas, de posición, giro y marcha atrás. Antes de asistir al turno, el conductor debería revisar que todas prendan correctamente y que las ópticas no estén rotas o excesivamente opacas . Una lámpara quemada o una falla eléctrica puede generar una observación durante la revisión.

También es importante controlar que las luces de patente funcionen correctamente y que los comandos de giro respondan sin inconvenientes.

Neumáticos y llantas: desgaste, presión y estado general

Los neumáticos son otro de los elementos evaluados durante la inspección porque tienen un impacto directo en la seguridad del vehículo. La VTV revisa el estado de las cubiertas y las llantas, verificando que no presenten daños visibles o un desgaste que comprometa su funcionamiento.

Antes de asistir, es importante controlar la profundidad del dibujo, la presencia de cortes, deformaciones o globos en los laterales. También conviene revisar la presión de inflado y confirmar que la rueda de auxilio esté en condiciones.

Suspensión, dirección y tren delantero

El sistema de suspensión y la dirección también se revisan en la VTV. Los inspectores controlan posibles desgastes o fallas que puedan afectar la estabilidad del auto.

Antes del turno, algunos síntomas pueden advertir problemas: golpes al pasar por pozos, movimientos excesivos de la carrocería, desgaste irregular de neumáticos o dificultad para mantener la trayectoria.

Parabrisas, limpiaparabrisas y cinturones de seguridad

La inspección también contempla elementos vinculados con la seguridad del conductor y los ocupantes. Los cinturones deben funcionar correctamente y no presentar daños visibles.

Además, los limpiaparabrisas deben cumplir su función y mantener una buena visibilidad en condiciones de lluvia. El parabrisas no debe tener daños que afecten la visión del conductor.

Emisiones, escape y ruidos

Antes de realizar la inspección es conveniente verificar que el sistema de escape no tenga pérdidas y que el motor funcione correctamente. Un vehículo con problemas de combustión puede presentar valores fuera de los parámetros permitidos.

Cambios en el escape o modificaciones que aumenten el nivel de ruido también pueden generar observaciones durante el control.

Consejos adicionales para la inspección

Además de revisar los aspectos mecánicos, es importante presentarse con la documentación requerida. Para realizar la VTV se solicita la cédula verde, el título de propiedad en la primera verificación y la documentación personal correspondiente. Además, al momento de la inspección se deben contar con elementos obligatorios como matafuegos, balizas y botiquín de emergencias.

Otro punto importante es llevar el auto limpio, especialmente en la zona del motor y debajo de la carrocería. También se recomienda hacer una prueba general unos días antes del turno: prender todas las luces, probar frenos, revisar niveles de aceite y refrigerante, controlar el funcionamiento de bocina y verificar que las puertas y cerraduras funcionen correctamente.

Si el vehículo no supera la inspección, las plantas de VTV establecen un período para corregir los problemas señalados y volver a realizar la revisión correspondiente.