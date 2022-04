Aprueban una nueva droga para un subtipo de cáncer de pulmón

“La nueva droga integra la clase de las terapias dirigidas o terapias target, que focalizan su acción terapéutica en el proceso específico de proliferación del tumor, obteniendo muy buenos resultados y con una menor alteración de la calidad de vida de los pacientes”, afirmó durante la presentación Virginia Bluthgen, médica oncóloga y especialista en tumores torácicos, del staff de la Unidad de Tumores Torácicos del Servicio de Oncología del Hospital Alemán de Buenos Aires.

Por su parte, Carmen Sofía Pupareli, médica oncóloga del Instituto Alexander Fleming, indicó que “celebramos la disponibilidad de esta nueva droga en la Argentina, ya que constituye una herramienta de última generación para el tratamiento de un subtipo de cáncer de pulmón para el que hasta el momento no contábamos con una alternativa terapéutica específica”.

Bluthgen explicó que en los primeros resultados del estudio multicéntrico de fase II, con diferentes grupos de pacientes, no controlado con placebo realizado con tepotinib (publicados en la revista The New England Journal of Medicine), la nueva droga "demostró una actividad clínica significativa y duradera, con una tasa de respuesta muy alentadora".

"A su vez, evidenció ser un fármaco seguro con un perfil de toxicidad completamente manejable. El análisis de los distintos subgrupos de relevancia reflejó que la medicación actúa en los diferentes grupos etarios y, aún más importante, en pacientes con metástasis cerebrales, escenario que ocurre en aproximadamente el 40% de los casos y representaba hasta la fecha una necesidad médica no cubierta”, remarcó.

Según las estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) a partir de los datos obtenidos de registros poblacionales del país, se detectan por año más de 12.110 casos nuevos de cáncer de pulmón en Argentina, de los cuales se calcula que un 85% pertenece al cáncer de pulmón de tipo células no pequeñas y, entre ellos, un 65% aproximado está en estadios avanzados.

Teniendo en cuenta que las mutaciones de MET ex14 ocurren en aproximadamente el 3-4% del segmento, podría estimarse una incidencia potencial aproximada de 200 a 250 nuevos casos por año y un total de pacientes cercanos a los 2.000.

A la fecha, además de en Argentina, tepotinib fue aprobado y está disponible en Estados Unidos, Brasil y Japón, entre otros países, y se encuentra aprobado también en Europa.