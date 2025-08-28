El Ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanza un beneficio exclusivo para un grupo selecto de jubilados y pensionados.
Capital Humano anunció un beneficio exclusivo para los jubilados y pensionados de ANSES que cobran en el Banco Nación
La medida entrará en vigencia en septiembre 2025 y promete un reintegro adicional exclusivo del 5 %.
Se trata de aquellos beneficiarios que perciben sus haberes a través del Banco de la Nación Argentina. Tendrán nuevos beneficios exclusivos, con el objetivo de mejorar sus ingresos y la capacidad de compra en los principales supermercados.
El convenio entre ANSES y BNA para beneficiar a los jubilados
A partir de septiembre 2025, los jubilados y pensionados de ANSES tendrán un reintegro adicional exclusivo del 5 % sobre las compras que abonen a través de BNA + MODO. Los pagos deberán ser con tarjeta de débito o crédito y tendrán un tope de 20 mil pesos mensuales.
Los supermercados adheridos a esta medida son Carrefour, ChangoMas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea.
Además, el Banco les depositará diariamente en su cuenta un porcentaje de remuneración (TNA 32 %) sobre el saldo que registren en sus cuentas por hasta 500 mil pesos.
ANSES: monto de las jubilaciones y pensiones en septiembre 2025
El Decreto de Movilidad Jubilatoria establece que las prestaciones tendrán incrementos mensuales definidos por el último porcentaje de inflación registrado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Así, las jubilaciones y pensiones tendrán un aumento en septiembre 2025 del 1,9%.
Por lo tanto, los montos serán los siguientes:
- Jubilación Mínima: $320.277,17
- Jubilación Máxima: $2.155.162,17
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $256.221,74
- Pensión No Contributiva (PNC): $224.194,02
Además, el Gobierno confirmó que se mantendrá el bono de $70.000. Así, los montos finales de septiembre 2025 quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación Mínima: $390.277,17
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $326.221,74
- Pensión No Contributiva (PNC): $294.194,02
