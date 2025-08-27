ANSES ofrece descuentos exclusivos para los jubilados y titulares de AUH: cómo se puede acceder a ellos

Conocé de qué manera los beneficiarios podrán aprovechar el programa de promociones del organismo para ahorrar en la compra de insumos.

El programa de Beneficios ANSES es exclusivo únicamente para los jubilados, pensionados y titulares de la AUH.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) cuenta con una iniciativa en la que los beneficiarios de sus prestaciones podrán acceder a diversas promociones. Se trata de los Beneficios ANSES , un programa en el que podrán recibir descuentos en más de 6.900 comercios, como supermercados y farmacias.

Este programa de beneficios está dirigido a los titulares de las jubilaciones , pensiones y los de la Asignación Universal por Hijo (AUH) . Estas prestaciones recibirán un aumento del 1,9% en septiembre, ya que se agregará a sus montos mensuales el porcentaje de inflación registrado en julio 2025.

El programa de Beneficios ANSES consiste en un conjunto de descuentos y promociones que pueden aprovechar los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de sus prestaciones.

Estos pueden ser utilizados en miles de comercios de diversos rubros, ya sea de artículos de compras generales o de perfumería y limpieza .

Cómo pueden acceder los jubilados y AUH a los descuentos

Para poder acceder a los Beneficios ANSES, los titulares no deberán realizar un trámite complejo. Simplemente deberán presentar su DNI y la tarjeta de débito con la que cobran los haberes mensuales. De esta manera, ya estarán inscriptos en el programa automáticamente y podrán revisar qué locales tienen descuento a través de la página oficial de ANSES.

Beneficios ANSES: descuentos en supermercados

Persona mayor en el supermercado.webp

Uno de los rubros en donde los beneficiarios de ANSES tienen más descuentos es en los supermercados, ya que se podrán encontrar promociones en varias de las principales cadenas del país. Por ejemplo, las más destacadas son: