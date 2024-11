Caso Loan: "Devolvelo", el llanto de la madre del niño tras suplicar por la aparición de su hijo

Los padres de Loan Peña , María Noguera y José Peña , suplicaron por saber qué pasó con su hijo, desaparecido hace cinco meses en Corrientes . "Tienen que decirnos qué hicieron con Loan ese día, que hablen y no larguen a nadie hasta que nos digan", exigieron. Además, su abogado Juan Pablo Gallego apuntó contra Macarena, una de las primas del niño.

"Todos son culpables. Ellos no estaban solos. Había mayores. ¿Cómo no van a saber dónde estaba Loan?", suplicó entre lágrimas Noguera. "Quiero saber algo de Loan, estamos sufriendo, es mucho dolor, quiero que vuelva sano y salvo. Tengo la esperanza de que está vivo . Quiero saber dónde está Loan, lo siento cerca", recalcó.

Caso Loan: el tajante pedido del abogado a Macarena

Acompañando a Noguera en una visita en el canal A24, el abogado de los padres Juan Pablo Gallego le habló de forma directa a Macarena, la hija de Laudelina, a quien acusó de ser responsable del incidente con la zapatilla del niño. “Macarena, vos no sos la que hundió la zapatilla de Loan, fue tu mamá. No la estás cubriendo, la estás hundiendo, tu mamá va a perpetua si no hablás”, dijo el letrado mientras miraba directo a la cámara.