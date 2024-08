Caso Loan: dos detenidos pidieron que una testigo clave vuelva a declarar

loan peña.jpg Loan lleva 77 días desaparecido. Gentileza NA.

Asimismo, en Julio Camila había asegurado que habían tratado de sobornarla y luego la amenazaron: “Me ofrecieron una nueva vida en Brasil. Querían que yo inculpara a cualquiera que estuviera detenido. Luego me empezaron a decir que si esto llegaba al fuero federal, me iban a sacar a la nena, me iban a enviar presa a otro lugar”.