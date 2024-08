Fernando Burlando deja el caso Loan y no representará más a la familia del niño

" No estoy más, me revocó sin avisar ", admitió el abogado, en una decisión aprobada por la mamá del chico, María Luisa Noguera (46), y por José Omar Peña (25), el hermano. Se aportó de la querella, además, a su colega Gustavo Briend.

Fernando Burlando.jpg A más de dos meses de la desaparición del menor, Fernando Burlando y Sergio Briend fueron apartados de la causa.

Luego del apartamiento, será Méndez quien tome la querella de ambos padres. El pedido de Méndez - que también incluye el desplazamiento de su par Gustavo Briend - fue autorizado por la madre y el hermano de Loan y presentado ante la jueza federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo.

El escrito presentado por Méndez ante la magistrada reza: "Que vengo por este acto a revocar el mandato conferido a los Dres. Fernando Andrés Burlando y Sergio Gustavo Briend, otorgado oportunamente por la Sra. María Luisa Noguera y el Sr. José Omar Peña, asumiendo la totalidad de la querella por quien suscribe".

Junto con las revocatorias, Méndez presentó dos nuevos pedidos: la recreación de la secuencia del naranjal –lo último que se sabe de Loan– basada en las declaraciones que los otros menores del grupo dieron en cámara Gesell, y la reconstrucción de la escena del almuerzo previo, que tuvo lugar en la casa de Catalina Peña, esta vez, poniendo el foco especialmente en lo que hicieron los adultos que participaron de la comida.

Sobre el caso, en las últimas horas la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, advirtió que "es un tema de una familia que tomó una decisión, hoy Loan no está, y ninguno de ellos habla". Además, en declaraciones radiales la funcionaria detalló: "Estamos viendo que ahí hubo un círculo cerrado de mentiras en la familia, en los que estuvieron ahí. Todos se han juramentado y decidido no hablar".

Las duras declaraciones de la Jueza del caso Loan

En las últimas horas, la magistrada a cargo del caso opinó sobre los cuestionamientos en torno a su desempeño y aseguró que se están utilizando todos los recursos disponibles para descubrir qué sucedió con el menor desaparecido el 13 de junio. Sin embargo, la jueza expresó que no es posible prometer que encontrarán a Loan: "Nosotros no podemos asegurar encontrar al niño. Eso es ponernos un saco muy pesado", sostuvo

Sobre la investigación, el último hallazgo de la causa fue la aparición de la remera con manchas de sangre en la zona del naranjal, último lugar donde se lo vio a Loan antes de su desaparición. En referencia a esto, Pozzer Penzo explicó que "con cada alerta se hace una investigación, y desde el inicio de esta causa tenemos unas 4.000 denuncias de distintos tipos. Y las investigamos a todas".

loan danilo peña .jpg Loan Danilo Peña desapareció el pasado jueves 13 de junio en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes. Gentileza NA.

Por otro lado, la jueza se refirió a las diversas hipótesis que existen sobre lo que sucedió y el paradero actual del menor y detalló que "hay un equipo de fiscales que está trabajando, que son reconocidos en el mundo, respecto del tema de trata".

Por último, Pozzer Penzo no escapó a las críticas que recibió, a las cuales califico de subjetivas y alertó que poseían un ensañamiento que dejaron de importarle: "Me defiendo, trato de mejorar en mi trabajo, pero me parece que el nivel de agravio al que hemos llegado ya no se puede controlar". Loan ya lleva desaparecido 77 días.